Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi için ayrılık kararı iddiası!
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde Matteo Guendouzi hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Son dönemdeki performansıyla yönetimin beklentilerini karşılayamadığı belirtilen Fransız orta saha oyuncusuyla ocak ayında yolların ayrılmasının planlandığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Guendouzi'ye teklif gelmesi halinde transferinde kolaylık sağlayacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli yönetimin, son dönemdeki performansıyla beklentilerin altında kaldığı belirtilen Matteo Guendouzi ile yollarını ayırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.
GUENDOUZI İÇİN AYRILIK PLANI
Fenerbahçe'de Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin geleceği tartışma konusu oldu.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli futbolcunun son dönemdeki performansından memnun olmadığı ve ocak ayındaki ara transfer döneminde ayrılık seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi.
TEKLİF GELİRSE KOLAYLIK SAĞLANACAK
İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, Guendouzi'ye ara transfer döneminde teklif gelmesi halinde oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlayacak.
Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin kararın, transfer döneminde oluşacak şartlara göre netleşmesi bekleniyor.
GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ
Sarı-lacivertlilerde Guendouzi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken gözler ocak ayında başlayacak transfer dönemine çevrildi.
Oyuncuya yönelik resmi bir teklif veya kulübün ayrılık kararı hakkında henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.
27,3 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Lazio'dan 27,3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
Fransız orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.