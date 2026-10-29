Fenerbahçe'de ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli yönetimin, son dönemdeki performansıyla beklentilerin altında kaldığı belirtilen Matteo Guendouzi ile yollarını ayırmayı değerlendirdiği öne sürüldü.

Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertli yönetimin, tecrübeli futbolcunun son dönemdeki performansından memnun olmadığı ve ocak ayındaki ara transfer döneminde ayrılık seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi.

Matteo Guendouzi (AA)

GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ

Sarı-lacivertlilerde Guendouzi'nin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken gözler ocak ayında başlayacak transfer dönemine çevrildi.

Oyuncuya yönelik resmi bir teklif veya kulübün ayrılık kararı hakkında henüz doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

27,3 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Lazio'dan 27,3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.

Fransız orta saha oyuncusu, bu sezon çıktığı 17 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.