Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyeti sonrası deprem! İsmail Kartal istifa etti
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin deplasmanda ezeli rakibine 2-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal görevinden istifa etti. Derbi yenilgisi sonrası alınan karar Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırırken, gözler takımın başına geçecek yeni teknik direktöre çevrildi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Derbi mağlubiyetinin ardından eleştirilerin odağındaki teknik direktör İsmail Kartal, görevinden istifa etti. Sarı-lacivertli takımda yaşanan ayrılık, şampiyonluk yarışının devam ettiği dönemde gündemin ilk sırasına yerleşti.
KAMUOYUNA DUYURU
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
DERBİ MAĞLUBİYETİ AYRILIĞI GETİRDİ
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu performans, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Özellikle ilk yarıdaki etkisiz futbol ve teknik heyetin tercihleri eleştirilirken, maçın ardından İsmail Kartal'a yönelik istifa çağrıları artmıştı.
İSMAİL KARTAL'IN DERBİ SONRASI SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, takımının özellikle ilk yarıdaki performansından memnun olmadığını ifade etmişti. Taraftarlardan özür dileyen Kartal, şampiyonluk yarışından vazgeçmediklerini vurgulamıştı. Deneyimli teknik adamın derbi kazanmadan da şampiyon olunabileceği yönündeki açıklaması ise sarı-lacivertli camiada tartışmalara neden olmuştu.
GALATASARAY İLE PUAN FARKI 6'YA YÜKSELDİ
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'de 16 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ise puanını 22'ye yükselterek ezeli rakibiyle arasındaki farkı 6'ya çıkardı. Şampiyonluk yarışında yaşanan puan kaybı, sarı-lacivertli takımda teknik direktör değişikliğine yönelik tartışmaları artırmıştı.
FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?
İsmail Kartal'ın istifasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı gündeme geldi. Sarı-lacivertli yönetimin takımın başına hangi ismi getireceği merak edilirken, yeni teknik direktör konusunda yapılacak açıklamalar bekleniyor.