Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Derbi mağlubiyetinin ardından eleştirilerin odağındaki teknik direktör İsmail Kartal, görevinden istifa etti. Sarı-lacivertli takımda yaşanan ayrılık, şampiyonluk yarışının devam ettiği dönemde gündemin ilk sırasına yerleşti.

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Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."