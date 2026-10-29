Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası! Montella ve Avcı derken sürpriz gelişme
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Başkan Aziz Yıldırım'ın Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilirken, Aykut Kocaman'ın ön plana çıktığı ve sarı-lacivertli yönetimin tecrübeli çalıştırıcıyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken sarı-lacivertlilerin gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın farklı isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilirken Aykut Kocaman'ın göreve en yakın aday olarak öne çıktığı iddia edildi.
MONTELLA VE ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞMELER YAPILDI
Sarı-lacivertli kulüpte teknik direktör arayışları kapsamında Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.
Fotomaç'ın haberine göre yapılan temasların ardından Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman isminin ön plana çıktığı öne sürüldü.
AYKUT KOCAMAN İLE ANLAŞMA YAKIN
İddiaya göre Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
FENERBAHÇE'DE ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ OLABİLİR
Aykut Kocaman'ın göreve getirilmesi halinde Fenerbahçe'deki üçüncü teknik direktörlük dönemi başlayacak.
61 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüpte daha önce 1 Süper Lig, 1 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.