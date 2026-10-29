Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası! Montella ve Avcı derken sürpriz gelişme

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken sürpriz bir isim gündeme geldi. Başkan Aziz Yıldırım'ın Vincenzo Montella ve Abdullah Avcı ile görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilirken, Aykut Kocaman'ın ön plana çıktığı ve sarı-lacivertli yönetimin tecrübeli çalıştırıcıyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürüldü.