Fenerbahçe'de İsmail Kartal sürprizi! Yabancı futbolculardan devam etmesine destek yok
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli takımın yabancı futbolcularından Kartal'ın görevine devam etmesi yönünde herhangi bir destek gelmedi.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli takımın yabancı futbolcularının, tecrübeli çalıştırıcının görevine devam etmesi konusunda destek vermediği iddia edildi.
YABANCI FUTBOLCULARDAN DESTEK GELMEDİ
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'nin yabancı oyuncularından İsmail Kartal'ın teknik direktörlük görevini sürdürmesi yönünde herhangi bir destek gelmedi.
GÖZLER TEKNİK DİREKTÖR KARARINDA
İsmail Kartal, 27 Ekim Salı günü Samandıra Tesislerinde yönetim ile yapılan görüşmenin ardından görevinden ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken yabancı futbolcuların tutumuna ilişkin iddia dikkat çekti.