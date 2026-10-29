Fenerbahçe'de İsmail Kartal sürprizi! Yabancı futbolculardan devam etmesine destek yok

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertli takımın yabancı futbolcularından Kartal'ın görevine devam etmesi yönünde herhangi bir destek gelmedi.