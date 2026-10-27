Fenerbahçe’den derbi sonrası olaylara tepki: “Cezasız kalmamalı”

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile oynanan derbinin ardından futbolcularına yönelik sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığını belirterek olaylara tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüp, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi ve Abdülkerim Bardakcı’nın adının geçtiği olayların eksiksiz incelenmesini ve sorumlular hakkında disiplin yaptırımı uygulanmasını istedi.