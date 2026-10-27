Fenerbahçe’den derbi sonrası olaylara tepki: “Cezasız kalmamalı”
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile oynanan derbinin ardından futbolcularına yönelik sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığını belirterek olaylara tepki gösterdi. Sarı-lacivertli kulüp, Kerem Aktürkoğlu, Matteo Guendouzi ve Abdülkerim Bardakcı’nın adının geçtiği olayların eksiksiz incelenmesini ve sorumlular hakkında disiplin yaptırımı uygulanmasını istedi.
Fenerbahçe, yaptığı yazılı açıklamada derbi rekabetinin futbolculara yönelik saldırıları haklı gösteremeyeceğini vurguladı. Açıklamada, yaşananların "derbi gerginliği" denilerek geçiştirilemeyeceği ifade edildi.
FENERBAHÇE'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU VE GUENDOUZİ VURGUSU
Sarı-lacivertli kulüp, olayların Kerem Aktürkoğlu'na yönelik sözlü saldırıyla başladığını, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan'ın Matteo Guendouzi'ye saldırmasıyla tırmandığını ve Abdülkerim Bardakcı'nın Guendouzi'nin saçını çekmesiyle devam ettiğini öne sürdü.
Açıklamada, rakip takım mensuplarının tutumunun gerilimi düşürmek yerine olayları artırdığı savunuldu.
"SORUMLULAR HAKKINDA YAPTIRIM UYGULANMALI"
Türk futbolunun sükunete ihtiyaç duyduğu bir dönemde sorumlulukla hareket ettiklerini belirten Fenerbahçe, yaşananların galip takımın misafirperverliğiyle bağdaşmadığını ifade etti.
Kulüp, olaylara karışan herkesin eylemlerinin eksiksiz biçimde incelenmesini ve sorumlulara hiçbir ayrım gözetilmeksizin gerekli disiplin yaptırımlarının uygulanmasını talep etti.
Fenerbahçe açıklamasını, "Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır" mesajıyla tamamladı.