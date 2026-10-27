İsmail Kartal'dan derbi yenilgisi sonrası çarpıcı açıklama! "Şampiyon olunabiliyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları derbinin ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarıdaki performanslarını eleştiren Kartal, taraftarlardan özür diledi. Şampiyonluk yarışının henüz bitmediğini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunabiliyor. Bu sene biz de olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. RAMS Park'ta oynanan derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımının performansını değerlendirdi. İlk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirten Kartal, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. "BİZE YAKIŞMAYAN BİR İLK YARI" Karşılaşmaya istedikleri başlangıcı yapamadıklarını ifade eden İsmail Kartal, ikinci yarıda oyunu değiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi. Kartal, "Maalesef maça istediğimiz gibi başlayamadık. Bize yakışmayan bir ilk yarı. İkinci yarı toparlanmaya çalıştık. Baskılı oynamaya çalıştık bir gol bulduk. Burada istediğimiz sonucu alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Kaybettik. Bu maçı kapattık. Bundan sonra oynayacağımız Göztepe maçına konsantre olacağız" sözlerini sarf etti.

İsmail Kartal (AA) "TARAFTARLARA KENDİMİZİ AFFETTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ" Maç içerisindeki oyuncu tercihleri ve değişikliklerine ilişkin soruları da yanıtlayan Kartal, kararların teknik ekip tarafından alındığını belirtti. Deneyimli teknik adam, "Biz teknik ekip olarak böyle bir karar verdik. Önümüze bakıyoruz. Önümüzdeki maçları oynayarak, iyi sonuçlar alarak taraftarlara kendimizi affettirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal (AA) "DERBİ KAZANMADAN BU LİGDE ŞAMPİYON OLUNABİLİYOR" Şampiyonluk yarışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kartal, sezonun henüz başında olduklarını ve önlerinde çok sayıda karşılaşma bulunduğunu vurguladı. Derbi mağlubiyetine rağmen şampiyonluk hedeflerinden vazgeçmediklerini belirten Kartal, "Şu anda daha sezonun bitmesini çok maç var. Bu derbilerin ikinci yarısında da oynanması gereken maçları var. Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunabiliyor. Bu sene biz de olabiliriz" dedi.