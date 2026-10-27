EN GÜÇLÜ ADAY VINCENZO MONTELLA

A Milli Futbol Takımı Eski Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Türkiye futbolunu yakından tanıyan İtalyan çalıştırıcının ismi, sarı-lacivertli takımda yaşanan ayrılığın ardından gündeme gelen seçeneklerden biri oldu. Montella Fenerbahçe açısından şu an en ciddi aday konumunda.

SELÇUK İNAN DA MASADA Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için adı geçen bir diğer isim Galatasaray'ın efsanesi Selçuk İnan oldu. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan ve Süper Lig'de görev yapan genç çalıştırıcı, sarı-lacivertli yönetimin değerlendirebileceği adaylar arasında gösteriliyor.

ABDULLAH AVCI DA ADAYLARDAN Sarı-lacivertli ekibin teknik direktör adayları arasında Abdullah Avcı da yer alıyor. Süper Lig'deki deneyimi ve Trabzonspor ile kazandığı şampiyonlukla tanınan Avcı, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından göreve gelebilecek isimler arasında değerlendiriliyor.

ESKİ KAPTAN VOLKAN DEMİREL DE SEÇENEKLERDEN Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında kulübün eski kaptanlarından Volkan Demirel de bulunuyor. Sarı-lacivertli formayla uzun yıllar başarılar yaşayan ve futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan Demirel, Fenerbahçe camiasını yakından tanıyan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

EMRE BELÖZOĞLU GERİ DÖNEBİLİR Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Emre Belözoğlu da teknik direktörlük görevi için adı geçen isimler arasında bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpte futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapan Belözoğlu, kulübün yapısını yakından tanımasıyla öne çıkıyor.