İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Galatasaray'ın efsanesi de aralarında
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Derbi sonrasında eleştirilerin hedefi haline gelen deneyimli çalıştırıcı, görevinden istifa etti. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...
FENERBAHÇE'DE İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Derbi sonrasında eleştirilerin hedefi haline gelen deneyimli çalıştırıcı, görevinden istifa etti. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan bu gelişmenin ardından gözler yönetimin atacağı adımlara çevrildi.
DERBİ YENİLGİSİ SONRASI İSTİFA KARARI
RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Özellikle karşılaşmanın ilk bölümünde sergilenen futbol ve teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihleri, taraftarların tepkisine neden oldu.
Derbinin ardından sarı-lacivertli camiada yükselen eleştiriler ve istifa çağrıları gündemdeki yerini korurken, Kartal'ın görevinden ayrıldığı belirtildi.
MAÇ SONRASI AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATMIŞTI
Galatasaray mağlubiyetinin ardından kameraların karşısına geçen İsmail Kartal, takımının ilk yarıda ortaya koyduğu oyundan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.
Taraftarlardan özür dileyen deneyimli teknik adam, şampiyonluk hedeflerinden uzaklaşmadıklarını ifade etmişti. Kartal'ın derbi galibiyeti olmadan da şampiyonluğa ulaşılabileceğine ilişkin sözleri ise Fenerbahçe camiasında geniş yankı uyandırmıştı.
FENERBAHÇE'DE YENİ HOCA ARAYIŞI
İsmail Kartal'ın istifasıyla birlikte sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de yönetimin yeni teknik direktör konusunda nasıl bir yol izleyeceği ve hangi isimlerle görüşeceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli kulübün önümüzdeki süreçte yapacağı açıklamalar bekleniyor.
İŞTE ADAYLAR...