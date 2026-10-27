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İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Galatasaray'ın efsanesi de aralarında

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Derbi sonrasında eleştirilerin hedefi haline gelen deneyimli çalıştırıcı, görevinden istifa etti. İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları...

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Galatasaray'ın efsanesi de aralarında 1

FENERBAHÇE'DE İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Derbi sonrasında eleştirilerin hedefi haline gelen deneyimli çalıştırıcı, görevinden istifa etti. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan bu gelişmenin ardından gözler yönetimin atacağı adımlara çevrildi.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Galatasaray'ın efsanesi de aralarında 2

DERBİ YENİLGİSİ SONRASI İSTİFA KARARI

RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Özellikle karşılaşmanın ilk bölümünde sergilenen futbol ve teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihleri, taraftarların tepkisine neden oldu.

Derbinin ardından sarı-lacivertli camiada yükselen eleştiriler ve istifa çağrıları gündemdeki yerini korurken, Kartal'ın görevinden ayrıldığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Galatasaray'ın efsanesi de aralarında 3

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALARI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Galatasaray mağlubiyetinin ardından kameraların karşısına geçen İsmail Kartal, takımının ilk yarıda ortaya koyduğu oyundan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Taraftarlardan özür dileyen deneyimli teknik adam, şampiyonluk hedeflerinden uzaklaşmadıklarını ifade etmişti. Kartal'ın derbi galibiyeti olmadan da şampiyonluğa ulaşılabileceğine ilişkin sözleri ise Fenerbahçe camiasında geniş yankı uyandırmıştı.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Galatasaray'ın efsanesi de aralarında 4

FENERBAHÇE'DE YENİ HOCA ARAYIŞI

İsmail Kartal'ın istifasıyla birlikte sarı-lacivertli takımda teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Galatasaray'ın efsanesi de aralarında 5

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de yönetimin yeni teknik direktör konusunda nasıl bir yol izleyeceği ve hangi isimlerle görüşeceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli kulübün önümüzdeki süreçte yapacağı açıklamalar bekleniyor.

İŞTE ADAYLAR...

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Galatasaray'ın efsanesi de aralarında 6

EN GÜÇLÜ ADAY VINCENZO MONTELLA
A Milli Futbol Takımı Eski Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Türkiye futbolunu yakından tanıyan İtalyan çalıştırıcının ismi, sarı-lacivertli takımda yaşanan ayrılığın ardından gündeme gelen seçeneklerden biri oldu. Montella Fenerbahçe açısından şu an en ciddi aday konumunda.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Galatasaray'ın efsanesi de aralarında 7

SELÇUK İNAN DA MASADA

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için adı geçen bir diğer isim Galatasaray'ın efsanesi Selçuk İnan oldu. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan ve Süper Lig'de görev yapan genç çalıştırıcı, sarı-lacivertli yönetimin değerlendirebileceği adaylar arasında gösteriliyor.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Galatasaray'ın efsanesi de aralarında 8

ABDULLAH AVCI DA ADAYLARDAN

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktör adayları arasında Abdullah Avcı da yer alıyor. Süper Lig'deki deneyimi ve Trabzonspor ile kazandığı şampiyonlukla tanınan Avcı, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ardından göreve gelebilecek isimler arasında değerlendiriliyor.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Galatasaray'ın efsanesi de aralarında 9

ESKİ KAPTAN VOLKAN DEMİREL DE SEÇENEKLERDEN

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında kulübün eski kaptanlarından Volkan Demirel de bulunuyor. Sarı-lacivertli formayla uzun yıllar başarılar yaşayan ve futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan Demirel, Fenerbahçe camiasını yakından tanıyan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Galatasaray'ın efsanesi de aralarında 10

EMRE BELÖZOĞLU GERİ DÖNEBİLİR

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Emre Belözoğlu da teknik direktörlük görevi için adı geçen isimler arasında bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpte futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapan Belözoğlu, kulübün yapısını yakından tanımasıyla öne çıkıyor.

İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları! Galatasaray'ın efsanesi de aralarında 11

SÜRPRİZ ADAY: MENDILIBAR

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için gündeme gelen isimlerden biri de İspanyol çalıştırıcı José Luis Mendilibar oldu. Avrupa futbolundaki tecrübesi ve özellikle Sevilla ile Olympiakos'ta elde ettiği başarılarla dikkat çeken Mendilibar, sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktör adayları arasında gösteriliyor.

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