Aziz Yıldırım'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi karar! Tribünde olmayacak

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi öncesinde Aziz Yıldırım ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi tribünden takip etmeyeceği öne sürüldü.