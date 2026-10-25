Aziz Yıldırım'dan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi karar! Tribünde olmayacak
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbi öncesinde Aziz Yıldırım ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım'ın, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadeleyi tribünden takip etmeyeceği öne sürüldü.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Derbi öncesinde Galatasaray 19 puanla liderlik koltuğunda otururken Fenerbahçe 16 puanla rakibini takip ediyor.
Sabah'ın haberine göre Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbide tribündeki yerini almayacak.
Bu sezon Avrupa deplasmanları da dahil olmak üzere takımını yalnızca bir karşılaşmada yalnız bırakan Yıldırım'ın, kritik Galatasaray maçını statta izlememesi bekleniyor.