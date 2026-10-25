Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sürpriz bir kadro planı üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Nathan Ake'nin sakatlığının ardından savunmada farklı bir formül gündeme gelirken Archie Brown'un stopere, Levent Mercan'ın sol beke geçmesi ihtimali dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, kritik mücadele öncesinde ilk 11'de sürpriz değişiklikler yapabileceği öne sürüldü. Savunma hattındaki sakatlık ve hücum bölgesindeki alternatifler, derbi planının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

İsmail Kartal (A Haber Foto Arşiv) İSMAİL KARTAL'DAN DERBİYE SÜRPRİZ FORMÜL Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde savunma hattına yönelik farklı bir plan gündeme geldi. NTV Spor'un haberine göre Nathan Ake'nin sakatlığı nedeniyle alternatifleri değerlendiren İsmail Kartal, Archie Brown'u sol stopere çekmeyi planlıyor. Bu değişikliğin gerçekleşmesi halinde sol bekte Levent Mercan'ın görev alması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin bu formülle hem savunma arkasına atılan toplara karşı önlem almayı hem de kanatlardaki hücum organizasyonlarını sürdürmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Levent Mercan (A Haber Foto Arşiv) OSIMHEN'E KARŞI ÖZEL ÖNLEM Fenerbahçe'nin savunma planında Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen önemli bir yer tutuyor. Osimhen'in savunma arkasına yaptığı koşular ve hava toplarındaki etkinliği nedeniyle sarı-lacivertlilerin stoper eşleşmelerinde farklı görev dağılımları üzerinde durduğu öne sürülüyor. Bu doğrultuda Milan Skriniar'ın duran toplarda, Archie Brown'un ise savunma arkasına gönderilen toplarda daha fazla sorumluluk üstlenmesi planlanıyor.