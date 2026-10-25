İsmail Kartal'dan Galatasaray derbisi öncesi sürpriz plan! Fenerbahçe'de farklı ilk 11 formülü
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sürpriz bir kadro planı üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Nathan Ake'nin sakatlığının ardından savunmada farklı bir formül gündeme gelirken Archie Brown'un stopere, Levent Mercan'ın sol beke geçmesi ihtimali dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın, kritik mücadele öncesinde ilk 11'de sürpriz değişiklikler yapabileceği öne sürüldü. Savunma hattındaki sakatlık ve hücum bölgesindeki alternatifler, derbi planının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.
İSMAİL KARTAL'DAN DERBİYE SÜRPRİZ FORMÜL
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde savunma hattına yönelik farklı bir plan gündeme geldi.
NTV Spor'un haberine göre Nathan Ake'nin sakatlığı nedeniyle alternatifleri değerlendiren İsmail Kartal, Archie Brown'u sol stopere çekmeyi planlıyor.
Bu değişikliğin gerçekleşmesi halinde sol bekte Levent Mercan'ın görev alması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin bu formülle hem savunma arkasına atılan toplara karşı önlem almayı hem de kanatlardaki hücum organizasyonlarını sürdürmeyi hedeflediği belirtiliyor.
OSIMHEN'E KARŞI ÖZEL ÖNLEM
Fenerbahçe'nin savunma planında Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen önemli bir yer tutuyor.
Osimhen'in savunma arkasına yaptığı koşular ve hava toplarındaki etkinliği nedeniyle sarı-lacivertlilerin stoper eşleşmelerinde farklı görev dağılımları üzerinde durduğu öne sürülüyor.
Bu doğrultuda Milan Skriniar'ın duran toplarda, Archie Brown'un ise savunma arkasına gönderilen toplarda daha fazla sorumluluk üstlenmesi planlanıyor.
SAVUNMADA SAKATLIK HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ
Nathan Ake'nin sakatlığı, Fenerbahçe'nin derbi öncesindeki savunma planlamasında önemli bir değişken haline geldi.
Sarı-lacivertlilerde Archie Brown'un stopere kaydırılması ihtimali, hem savunma merkezindeki hem de sol bekteki oyuncu tercihlerini doğrudan etkileyebilir.
İsmail Kartal'ın karşılaşmaya hangi savunma dörtlüsüyle başlayacağı, derbi öncesindeki en önemli soru işaretlerinden biri olmayı sürdürüyor.