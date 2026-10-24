Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, mayıs ayından sonra kulübe gelmeyeceğini açıkladı. Yıldırım, sarı-lacivertli camiaya seslenerek “Kulübünüze sahip çıkın” dedi.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda söz alan Aziz Yıldırım, bir daha Yüksek Divan Kurulu toplantılarına katılmayacağını ve mayıs ayından sonra kulübün içine gelmeyeceğini söyledi.

"MAYISTAN SONRA YOKUM"

Kulübe bir daha gelmeyeceğini belirten Yıldırım, Fenerbahçe camiasına şu sözlerle seslendi:

"Ben öyle uzun uzun anlatıp da konuları uzatıp 4-5'e kadar konuşayım diye konuşmayacağım. Siz de konuşmaları buna göre yapın. Arkadaşlar geldi ve raporları okudu. Dün akşam 8'de falan ben de müdahil oldum. Yeni bir kanun çıkmış, ona göre hazırlıyorlar. İstediğiniz gibi oynarsınız, önemli olan gerçek nedir bilmek, bunu bilmek. Şişirebildiğiniz kadar şişirin, gerçek değil. Tanju Bey burada gerçeği ifade etti.

Mayıstan sonra ben yokum, bir daha bu kulübün içine gelmem! Neden olduğunu da anlatacağım. Rica ediyorum sizden, kulübünüze sahip çıkın!

60 bin 65 kişi üyemiz var. Bunun 6 bin kişisi aidat borcunu ödememiş, 54 bin kişi ödemiş. Yüksek Divan Kurulu'ya geldik. Aidat borcu olmayan üye sayısı 5416. Aidat borcu 669, toplam 6085. Divan Kurulları, kanunda yoktur. Bizim Medeni Kanun'da yoktur. Bunu bütün kulüper, gelip kulüplerin durumlarıyla ilgili konuşmak için, aydınlatmak için bir araya gelmesi sağlanan bir kurumdur. Aklı selim insanların olması gereken kurumdur. 6085 kişi var, bunun 5416'sı buraya katılma hakkına sahip. Kaç kişiyiz? Ben sabah geldiğimde aldığım rakam 318'di, şimdi 350 kişidir. Ben neden geleyim buraya?

Ben ayda bir sizinle toplantı yapacağım, aynı burada anlattığım şeyleri anlatacağım. Öbürlerine gerek yok, kulübe sahip çıkmıyorlar. Gelin burada fikirlerinizi söyleyin! Bana değil, ben yarın yokum!

Neredeler, neredeyiz, ayıp ya! Bugün aynı insanları görüyorum. Televizyondan yayınları da kaldıracağız. Sayın başkan kaldırın. İnsanlar televizyona çıkmak için konuşuyor, kulübün dertleri için kimse konuşmuyor. Ben 6-7 ay sonra yokum!

Geçen sene... Çıkarttırdım. Aziz Yıldırım 600 milyon borç bıraktı diyorlar ya, Aziz Yıldırım olmasa bugünleri göremezdiniz. Onu da bilin. Ataşehir, Kayışdağı sattınız. Stadyum yaptım, isim haklarını sattınız, localarını, kombinelerini sattınız ancak idare ettiniz. Aziz Yıldırım hiçbirini satmadı! Aziz Yıldırım 2018'de giderken 2 milyon euro borç bıraktı. Hesaplar burada, elimde.

Siz ne yaptınız? 2018 yılında Aziz Yıldırım'ın bonservisini ödediği 4 oyuncuyu sattınız ve 45 milyon euro girdi sağladınız. Sonra ne yaptınız? Sonra o oyuncuları sattınız, borç duruyor, aldığınız paraları yediniz! Tablo iyi değil, haberiniz olsun. 170 milyon euro civarında biz buraya para sokmaya çalışıyoruz sponsor olarak, soktuk da bir kısmını. Anca öyle bir kısmı hallettik."