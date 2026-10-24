Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, kulübün mali durumuna ilişkin rakamları paylaştı. Kaya’nın açıklamasına göre, Aziz Yıldırım’ın ilk üç aylık döneminde likit değerler düşüldükten sonraki net borç 248 milyon eurodan 164 milyon euroya geriledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, sarı-lacivertli kulübün 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcunun 164 milyon euro olduğunu açıkladı. Kaya, 31 Mayıs 2026'da 248 milyon euro olan net borcun üç ayda 84 milyon euro azaldığını duyurdu.

AZİZ YILDIRIM'IN İLK ÜÇ AYINDA BORÇ TABLOSU DEĞİŞTİ

Net borç rakamlarının likit değerler düşüldükten sonra hesaplandığını belirten Tanju Kaya, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 tarihinde likit değerler düşüldükten sonra 248 milyon euro olan net borcu, Aziz Yıldırım'ın ilk 3 aylık döneminde 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle 164 milyon euroya düşmüş olup, üç ay öncesine göre 84 milyon euro azalmıştır." ifadelerini kullandı.