Yunanistan’da unutulmaz geri dönüş! Fenerbahçe Tarfin, Olympiakos’u devirdi
EuroLeague’in 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Yunanistan deplasmanında Olympiakos’u 64-61 mağlup ederek unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. Karşılaşmanın büyük bölümünü geride götüren sarı-lacivertliler, son periyottaki etkili performansıyla galibiyete uzandı.
Yunanistan'da oynanan kritik mücadeleye tutuk başlayan Fenerbahçe Tarfin, ilk bölümde hücum organizasyonlarında üretkenlik sağlamakta zorlandı.
Etkili hücum performansıyla öne çıkan ev sahibi Olympiakos, ilk periyodu 20-8 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte farkı kapatmaya çalışan sarı-lacivertliler karşısında üstünlüğünü koruyan Yunanistan temsilcisi, soyunma odasına 34-24 önde gitti.
FENERBAHÇE'DEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarıda savunma direncini artıran ve oyunun temposunu değiştiren Fenerbahçe Tarfin, farkı adım adım eritti. Üçüncü periyodu 49-45 geride tamamlayan temsilcimiz, son çeyrekte etkili bir performans sergiledi. Son bölümde savunmada rakibine geçit vermeyen, hücumda ise kritik sayılar bulan sarı-lacivertliler, parkeden 64-61 galip ayrılarak önemli bir deplasman zaferi elde etti.
EUROLEAGUE'DE ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GALİBİYET
Olympiakos karşısında aldığı galibiyetle EuroLeague'deki galibiyet serisini üç maça çıkaran Fenerbahçe Tarfin, turnuvadaki altıncı zaferini kazandı. Temsilcimiz, bu sonuçla zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.