FENERBAHÇE'DEN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda savunma direncini artıran ve oyunun temposunu değiştiren Fenerbahçe Tarfin, farkı adım adım eritti. Üçüncü periyodu 49-45 geride tamamlayan temsilcimiz, son çeyrekte etkili bir performans sergiledi. Son bölümde savunmada rakibine geçit vermeyen, hücumda ise kritik sayılar bulan sarı-lacivertliler, parkeden 64-61 galip ayrılarak önemli bir deplasman zaferi elde etti.