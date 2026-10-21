Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, üçüncü haftanın ilk gününde 9 karşılaşma oynandı.

Feenrbahçe-Slavia Prag maçı (AA)

KANARYA SON ANDA YIKILDI

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımın gollerini Oğuz Aydın ve Mason Greenwood atarken, konuk takımın gollerini Lukas Provod ve Kacor Pavel kaydetti.

Gecenin öne çıkan maçında son iki yılın şampiyonu Paris Saint-Germain, sezona 11'de 11 yaparak başlayan Barcelona ile sahasında karşılaştı.

Fransız temsilcisi, Desire Doue, Lucas Hernandez, Vitinha ve Fabian'ın golleriyle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Barcelona'nın golleri Xavi Espart ve Lamine Yamal'dan geldi.

Liverpool, ilk yarım saatte yediği gollerle 2-0 geriye düştüğü mücadelede, İspanyol ekibi Villarreal'i 4-3 mağlup ederken, Manchester City de Phil Foden'ın hat-trick yaptığı maçta AEK'yı 5-1'lik skorla geçti.