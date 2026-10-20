"ÇOK ÜZGÜNÜZ AMA BU FUTBOL"

Mücadelenin ardından İsmail Kartal, basın toplantısında konuştu.

İşte İsmail Kartal'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar...

"Bir kere maça çok iyi başladık. 2-0'ı bulduk, daha farklı galip gelebilirdik. 2-0'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede çok iyi mücadele ettik. Oyuncuları bu anlamda tebrik ederim. Son dakika gol yedik, çok üzgünüz ama bu futbol. Oyuncular elinden geleni yaptı. Her takımı zorlayabilecek kapasiteye sahibiz, çok iyi mücadele ettik, zaman zaman çok iyi oynadık. Son dakikadaki gol sonrası taraftarları mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz. Bu maç geride kaldı. Galatasaray maçına ekibimizle birlikte hazırlanacağız."

"Taraftarlarımızı üzdüğümüz için biz daha üzgünüz. Burası Şampiyonlar Ligi, çok iyi bir takım, maç öncesi açıkladık. Buna rağmen ilk yarı goller ve çok net pozisyonlar var. Çok az pozisyon verdik ama 2-2 bitti. Bunu istemiyorduk. Taraftarları üzdüğümüz için çok üzgünüz."