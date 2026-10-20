Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa seslerine olay yanıt: "Taraftarımızla barışırız"
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. İlk yarıda 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ın geri dönüşüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Mücadelenin son dakikalarında ise tribünler teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya çağırdı. Mücadelenin ardından İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Henüz 11. dakikada iki farklı üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertliler, 90. dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı. Karşılaşmanın ardından Kadıköy'de tribünlerden teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik istifa tezahüratları yükseldi.
FENERBAHÇE 11 DAKİKADA İKİ FARKI YAKALADI
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak isteyen Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında mücadeleye hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, henüz 11. dakikada skoru 2-0'a getirerek önemli bir avantaj elde etti.
Ancak Çekya temsilcisi, 15. dakikada Matteo Guendouzi'nin hatasını değerlendirdi. Lukas Provod'un kaydettiği golle fark bire indi ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
90. DAKİKADA GELEN GOL KADIKÖY'Ü SESSİZLİĞE BÜRÜDÜ
İkinci yarıda skor avantajını korumaya çalışan Fenerbahçe, mücadelenin son bölümüne 2-1 önde girdi. Ancak 90. dakikada Pavel Kacor'un attığı golle Slavia Prag beraberliği yakaladı.
Karşılaşma 2-2 sona ererken sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde etme fırsatını değerlendiremedi.
TRİBÜNLERDEN İSMAİL KARTAL'A İSTİFA TEPKİSİ
İki farklı üstünlüğün korunamaması, karşılaşmanın ardından Kadıköy'de tepkilere neden oldu. Son dakikada gelen beraberlik golünün ardından tribünlerde teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik istifa tezahüratları yapıldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, takımın sahadan beraberlikle ayrılmasının ardından tepkilerini tribünlerden dile getirdi.