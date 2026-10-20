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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa seslerine olay yanıt: "Taraftarımızla barışırız"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa seslerine olay yanıt: "Taraftarımızla barışırız"

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. İlk yarıda 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ın geri dönüşüne engel olamadı ve karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Mücadelenin son dakikalarında ise tribünler teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya çağırdı. Mücadelenin ardından İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Henüz 11. dakikada iki farklı üstünlüğü yakalayan sarı-lacivertliler, 90. dakikada yediği golle galibiyeti kaçırdı. Karşılaşmanın ardından Kadıköy'de tribünlerden teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik istifa tezahüratları yükseldi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa seslerine olay yanıt: "Taraftarımızla barışırız" - 1

FENERBAHÇE 11 DAKİKADA İKİ FARKI YAKALADI

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak isteyen Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında mücadeleye hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, henüz 11. dakikada skoru 2-0'a getirerek önemli bir avantaj elde etti.

Ancak Çekya temsilcisi, 15. dakikada Matteo Guendouzi'nin hatasını değerlendirdi. Lukas Provod'un kaydettiği golle fark bire indi ve ilk yarı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa seslerine olay yanıt: "Taraftarımızla barışırız" - 2

90. DAKİKADA GELEN GOL KADIKÖY'Ü SESSİZLİĞE BÜRÜDÜ

İkinci yarıda skor avantajını korumaya çalışan Fenerbahçe, mücadelenin son bölümüne 2-1 önde girdi. Ancak 90. dakikada Pavel Kacor'un attığı golle Slavia Prag beraberliği yakaladı.

Karşılaşma 2-2 sona ererken sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde etme fırsatını değerlendiremedi.

TRİBÜNLERDEN İSMAİL KARTAL'A İSTİFA TEPKİSİ

İki farklı üstünlüğün korunamaması, karşılaşmanın ardından Kadıköy'de tepkilere neden oldu. Son dakikada gelen beraberlik golünün ardından tribünlerde teknik direktör İsmail Kartal'a yönelik istifa tezahüratları yapıldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, takımın sahadan beraberlikle ayrılmasının ardından tepkilerini tribünlerden dile getirdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa seslerine olay yanıt: "Taraftarımızla barışırız" - 3

"ÇOK ÜZGÜNÜZ AMA BU FUTBOL"

Mücadelenin ardından İsmail Kartal, basın toplantısında konuştu.

İşte İsmail Kartal'ın maçın ardından yaptığı açıklamalar...

"Bir kere maça çok iyi başladık. 2-0'ı bulduk, daha farklı galip gelebilirdik. 2-0'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede çok iyi mücadele ettik. Oyuncuları bu anlamda tebrik ederim. Son dakika gol yedik, çok üzgünüz ama bu futbol. Oyuncular elinden geleni yaptı. Her takımı zorlayabilecek kapasiteye sahibiz, çok iyi mücadele ettik, zaman zaman çok iyi oynadık. Son dakikadaki gol sonrası taraftarları mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz. Bu maç geride kaldı. Galatasaray maçına ekibimizle birlikte hazırlanacağız."

"Taraftarlarımızı üzdüğümüz için biz daha üzgünüz. Burası Şampiyonlar Ligi, çok iyi bir takım, maç öncesi açıkladık. Buna rağmen ilk yarı goller ve çok net pozisyonlar var. Çok az pozisyon verdik ama 2-2 bitti. Bunu istemiyorduk. Taraftarları üzdüğümüz için çok üzgünüz."

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa seslerine olay yanıt: "Taraftarımızla barışırız" - 4

AKE HAKKINDA

"Nathen Ake'de çok ufak çekme oldu adelede... MR'ı çekilecek, bakalım yırtık var mı, yok mu... Sağlık ekibi açıklama yapacaktır."

OĞUZ-KEREM DEĞİŞİKLİĞİ

"Kerem takım savunmasına Oğuz'dan çok daha fazla yardım etti. Yorgundu istediklerimizi yapamadı ikinci yarı... Güzel gol attı, iyi oynadı. Kerem ise takım için mücadele etti ve iyi işler yaptı. Bunları bildiğimiz için Oğuz'u oyundan aldık ve Kerem'i oyuna soktuk."

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa seslerine olay yanıt: "Taraftarımızla barışırız" - 5

İSTİFA SESLERİ

"İstifa tezahüratları... Futbolda bunlar var. Keşke olmasaydı. Biz önümüze bakıyoruz. Derbi maçı var, kazanırız. Sonra tekrar maçlar var. Kazanırız, taraftarımızla barışırız. Bunlar olan şeyler."

"Biz büyük takımız, Fenerbahçe'yiz... Derbilere alışığız. Galatasaray maçını kazanmak için oraya gideceğiz."

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan istifa seslerine olay yanıt: "Taraftarımızla barışırız" - 6

ROMA MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a yönelik tepkiler, sezonun ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yaşanan gelişmeleri yeniden gündeme getirdi.

Sarı-lacivertliler, 10 Eylül'de sahasında Roma ile oynadığı mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında İsmail Kartal, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İSMAİL KARTAL'A ŞİŞE FIRLATILMIŞTI

Roma karşılaşmasında tribünlerden İsmail Kartal'a şişe fırlatılması da büyük yankı uyandırmıştı. Fenerbahçe Kulübü, olayın ardından yaptığı açıklamada, şişeyi atan kişinin kimliğinin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edildiğini ve ifadesinin alındığını duyurmuştu.

İsmail Kartal (A Haber Foto Arşiv)İsmail Kartal (A Haber Foto Arşiv)

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRMİŞTİ

Roma maçının ardından istifa kararı alan İsmail Kartal'ın görevine dönmesi için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım devreye girmişti.

Yıldırım, Kartal'ın istifasını kabul etmediğini açıklarken, deneyimli teknik adamla yapılan görüşmelerin ardından kriz aşılmıştı. Kartal, kararından vazgeçerek yeniden takımın başına geçmişti.

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