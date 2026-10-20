Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı! Slavia Prag'dan geri dönüş
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Slavia Prag’ı konuk eden Fenerbahçe, Avrupa’daki ilk galibiyetini almak için sahaya çıktı. Roma karşısında berabere kalan, Aston Villa’ya ise 6-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefledi. 18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, 3. hafta mücadelesinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırladı. Saat 19.45'te başlayan mücadelde sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılarak Devler Ligi'ndeki ilk üç puanını hanesine yazdırmayı hedefledi.
İlk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, Slavia Prag'ın geri dönüşüne engel olamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.
Karşılaşmanın son dakikalarında tribünlerden istifa sesleri yükseldi.
MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)
4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayına katedip uzaktan sert vurdu, kaleci Markovic'in müdahalesine rağmen top üst köşeden filelerle buluştu: 1-0
⚽ GOL! Oğuz Aydın 90'a koordinat girdi! Süper gol! Temsilcimiz maça golle başladı! https://t.co/OmFIo1GGo2— TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026
11. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza sahasına hareketlenen Greenwood'a pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı düzeltip sert vurdu, top kalecinin solundan filelere gitti: 2-0
⚽ GOL! Mason Greenwood kendisi başlattı kendisi bitirdi! Kadıköy'de fark ikiye çıktı! https://t.co/Eq0hILXpmY— TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026
15. dakikada Slavia Prag golü buldu. Ederson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Guendouzi'nin hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Provod, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-1
Slavia Prag, Provod'un golüyle skoru 2-1'e getirdi. https://t.co/fcVo6W5Fsa— TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026
27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Greenwood, rakibinden sıyrılıp müsait pozisyondaki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
37. dakikada Kante'nin pasında topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
45. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Brown, meşin yuvarlağı rakip yarı alana taşıyıp ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topu alan Vedat Muric'in düzeltip vuruşunda, kaleci Markovic gole izin vermedi.
İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN NOTLAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada Slavia Prag tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Sturm, ceza sahası içindeki Nowak'a pasını aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan şutunda, savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.
64. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Lukaku, kale sahası önüne hareketlenen Nene'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, kaleci Markovic gole izin vermedi.
82. dakikada Greenwood'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lukaku'nun çaprazdan düzeltip vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
90. dakikada Slavia Prag eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ayaosi'nin ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Kacor, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-2
Kacor 90.dakikada skoru 2-2'ye getirdi. https://t.co/n1EAVYjEWt— TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026
Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.