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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı! Slavia Prag'dan geri dönüş

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı! Slavia Prag'dan geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Slavia Prag’ı konuk eden Fenerbahçe, Avrupa’daki ilk galibiyetini almak için sahaya çıktı. Roma karşısında berabere kalan, Aston Villa’ya ise 6-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefledi. 18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, 3. hafta mücadelesinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırladı. Saat 19.45'te başlayan mücadelde sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılarak Devler Ligi'ndeki ilk üç puanını hanesine yazdırmayı hedefledi.

İlk yarısını 2-0 önde kapatan Fenerbahçe, Slavia Prag'ın geri dönüşüne engel olamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı (AA)Fenerbahçe-Slavia Prag maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR (İLK YARI)

4. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayına katedip uzaktan sert vurdu, kaleci Markovic'in müdahalesine rağmen top üst köşeden filelerle buluştu: 1-0

11. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Semedo, ceza sahasına hareketlenen Greenwood'a pasını aktardı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı düzeltip sert vurdu, top kalecinin solundan filelere gitti: 2-0

15. dakikada Slavia Prag golü buldu. Ederson'un pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Guendouzi'nin hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Provod, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı: 2-1

27. dakikada sağdan ceza sahasına giren Greenwood, rakibinden sıyrılıp müsait pozisyondaki Guendouzi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

37. dakikada Kante'nin pasında topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

45. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Brown, meşin yuvarlağı rakip yarı alana taşıyıp ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte topu alan Vedat Muric'in düzeltip vuruşunda, kaleci Markovic gole izin vermedi.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı (AA)Fenerbahçe-Slavia Prag maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR (İKİNCİ YARI)

61. dakikada Slavia Prag tehlikeli geldi. Sağ kanatta topla buluşan Sturm, ceza sahası içindeki Nowak'a pasını aktardı. Bu oyuncunun çaprazdan şutunda, savunma son anda ayak koyarak tehlikeyi önledi.

64. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Lukaku, kale sahası önüne hareketlenen Nene'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, kaleci Markovic gole izin vermedi.

82. dakikada Greenwood'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lukaku'nun çaprazdan düzeltip vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

90. dakikada Slavia Prag eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ayaosi'nin ceza sahasına gönderdiği ortaya hareketlenen Kacor, kale sahası önünden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-2

Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı (AA)Fenerbahçe-Slavia Prag maçı (AA)

ASENSIO VE MERT MÜLDÜR FORMA GİYMEDİ

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasında iki önemli oyuncusundan yararlanamadı. Menisküs yırtığı nedeniyle tedavisi süren Mert Müldür kadroda yer almadı. Diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edilen ve ameliyat edilmesine karar verilen Asensio da mücadelede forma giyemedi..

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı (AA)Fenerbahçe-Slavia Prag maçı (AA)

AVRUPA'DA 309. MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 309. maçını oynadı. Sarı-lacivertliler, geride kalan 309 karşılaşmada 122 galibiyet, 69 beraberlik ve 118 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 420 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 435 gol gördü.

SLAVIA PRAG İLE 4. RANDEVU

Fenerbahçe ile Slavia Prag, bugün oynanan karşılaşmayla dördüncü kez karşı karşıya geldi. İki ekip, ilk olarak 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşti. Çekya temsilcisi, Kadıköy'deki ilk maçı 3-2, rövanşı da aynı skorla kazanarak tur atladı.

Taraflar, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı (AA)Fenerbahçe-Slavia Prag maçı (AA)

ÇEKYA TAKIMLARINA KARŞI 16 MAÇ

Fenerbahçe, bugüne kadar Çekya ekipleriyle 16 karşılaşma oynadı. Bu maçların 6'sını kazanan sarı-lacivertliler, 7 kez mağlup oldu. Dört karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

#Fenerbahçe #Slavia Prag #UEFA Şampiyonlar Ligi
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