Fenerbahçe-Slavia Prag maçı (AA) ASENSIO VE MERT MÜLDÜR FORMA GİYMEDİ Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasında iki önemli oyuncusundan yararlanamadı. Menisküs yırtığı nedeniyle tedavisi süren Mert Müldür kadroda yer almadı. Diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edilen ve ameliyat edilmesine karar verilen Asensio da mücadelede forma giyemedi..

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı (AA) AVRUPA'DA 309. MAÇINA ÇIKTI Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 309. maçını oynadı. Sarı-lacivertliler, geride kalan 309 karşılaşmada 122 galibiyet, 69 beraberlik ve 118 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 420 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 435 gol gördü. SLAVIA PRAG İLE 4. RANDEVU Fenerbahçe ile Slavia Prag, bugün oynanan karşılaşmayla dördüncü kez karşı karşıya geldi. İki ekip, ilk olarak 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşti. Çekya temsilcisi, Kadıköy'deki ilk maçı 3-2, rövanşı da aynı skorla kazanarak tur atladı. Taraflar, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.