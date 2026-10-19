Bugün yapılacak idmanda takıma rakibi anlatacaklarını aktaran Kartal, "Analizlerle, toplantılarla rakibin neler yapabileceğini anlatıp göstereceğiz. Rakipten bahsetmemiz gerekirse, fiziğe dayalı futbol oynuyorlar. Adam adama oynayan bir rakip. Nasıl oynarlarsa oynasınlar, elimizdeki en dinamik oyuncularla hareket edeceğiz. Rakibe karşı 3 farklı kurgumuz var ve bunları devreye sokarak yarınki maça en iyi şekilde çıkmayı planlıyoruz. Evimizde oynayacağız, taraftarlarımıza çok güveniyoruz. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Maç öncesi İsmail Kartal (AA)

"KÖTÜ BİR MAÇTI"

Önümüzdeki hafta Süper Lig'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde rotasyon yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Kartal, maç maç baktıklarının altını çizdi.

Rotasyon yapılabileceğini ve buna bu akşam karar vereceklerini dile getiren Kartal, "Dün antrenman yapamadık. Bazı oyuncuların durumuna bakacağız. Oyuncunun kendi psikolojisi önemli. Yorgunluğu varsa, biz birbirimize saygılı insanlarız. B planımızda kim varsa, o oyuncuları hazırlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Aston Villa maçına göre daha sert oynayabileceklerini belirten Kartal, "Aston Villa karşılaşması bizim için kötü maçtı. Skor olarak Fenerbahçe camiasının, benim, kimsenin kabul edebileceği bir skor değil. O maç eksiklerimiz vardı, bunları ortaya çıkardık ve 2 gün içinde reaksiyon verdik." diye konuştu.