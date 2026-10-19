-°C
CANLI YAYIN

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı öncesi İsmail Kartal'dan sürpriz plan! Greenwood detayı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı öncesi İsmail Kartal'dan sürpriz plan! Greenwood detayı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Slavia Prag'ı konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kritik mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Rakibe karşı 3 farklı oyun planı hazırladıklarını belirten Kartal, Galatasaray derbisi öncesi rotasyon ihtimaline değinirken N'Golo Kante'nin devam eden diz ağrıları ve Mason Greenwood'un sahadaki rolü hakkında da konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, rakibe karşı 3 farklı kurguyla sahaya çıkıp kazanmak istediklerini belirtti.

Karşılaşmanın oynanacağı Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, müsabakaya hazırlanmak için çok fazla antrenman şanslarının olmadığını söyledi.

Maç öncesi İsmail Kartal (AA)Maç öncesi İsmail Kartal (AA)

"NASIL OYNARLARSA OYNASINLAR"

Bugün yapılacak idmanda takıma rakibi anlatacaklarını aktaran Kartal, "Analizlerle, toplantılarla rakibin neler yapabileceğini anlatıp göstereceğiz. Rakipten bahsetmemiz gerekirse, fiziğe dayalı futbol oynuyorlar. Adam adama oynayan bir rakip. Nasıl oynarlarsa oynasınlar, elimizdeki en dinamik oyuncularla hareket edeceğiz. Rakibe karşı 3 farklı kurgumuz var ve bunları devreye sokarak yarınki maça en iyi şekilde çıkmayı planlıyoruz. Evimizde oynayacağız, taraftarlarımıza çok güveniyoruz. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Maç öncesi İsmail Kartal (AA)Maç öncesi İsmail Kartal (AA)

"KÖTÜ BİR MAÇTI"

Önümüzdeki hafta Süper Lig'de oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde rotasyon yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Kartal, maç maç baktıklarının altını çizdi.

Rotasyon yapılabileceğini ve buna bu akşam karar vereceklerini dile getiren Kartal, "Dün antrenman yapamadık. Bazı oyuncuların durumuna bakacağız. Oyuncunun kendi psikolojisi önemli. Yorgunluğu varsa, biz birbirimize saygılı insanlarız. B planımızda kim varsa, o oyuncuları hazırlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Aston Villa maçına göre daha sert oynayabileceklerini belirten Kartal, "Aston Villa karşılaşması bizim için kötü maçtı. Skor olarak Fenerbahçe camiasının, benim, kimsenin kabul edebileceği bir skor değil. O maç eksiklerimiz vardı, bunları ortaya çıkardık ve 2 gün içinde reaksiyon verdik." diye konuştu.

Maç öncesi İsmail Kartal (AA)Maç öncesi İsmail Kartal (AA)

GREENWOOD - ASENSIO - KANTE HAKKINDA

Kadrodaki oyunculara değinerek sözlerini sürdüren İsmail Kartal; Mason Greenwood, N'Golo Kante ve Marco Asensio'yla ilgili şunları söyledi:

"Greenwood üretken ve kaliteli bir oyuncu. Savunma anlamında bazı eksikleri olabilir. Bunları da gidermek için elinden geleni yapıyor. Bizim ondan beklentimiz hücumsal kalitesini ortaya koyması. Yarın farklı bir görevde oynayabilir. Aston Villa maçından önce hem Asensio hem de Kante'nin diz ağrıları vardı. Aston Villa maçında Kante'ye 'Devre arasında oynayabilir misin?' diye sordum, 'Eğer bu maçta oynarsam daha uzun süre oynayamayabilirim' dedi. Alanyaspor maçında da dizini tutuyordu. Hala ağrısı var. Takım için özveride bulunuyor, ortaya karakter koyuyor."

2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'a kaybedilen maçlarla ilgili de konuşan Kartal, "Bu antrenör 9 yıldır takımın başında. Burada da orada da 3-2 yenilmiştik. Bu yenilgileri hak etmemiştik. Yarınki maç rövanş maçı değil, bir strateji maçı olacak. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yarın 3 puan alabilirsek Şampiyonlar Ligi'nin kalanı için önemli avantaj sağlayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Maç öncesi Nathan Ake (AA)Maç öncesi Nathan Ake (AA)

"HERKES MAÇA HAZIR OLACAK"

Teknik direktör İsmail Kartal'la birlikte basın toplantısında konuşan Hollandalı futbolcu Nathan Ake, Aston Villa karşısında yaşanan skorun ardından yarın 3 puan almaları gerektiğini vurguladı.

Slavia Prag maçının zor olacağını vurgulayan Ake, "Adam adama oynayan, atak oynayan bir takıma sahipler. Şiddeti yüksek bir maç olacak ama ne yapacağımızı biliyoruz. Yarın statta harika bir atmosfer olacak. İlk maçta taraftarların bize çok yardımı dokundu. Roma maçı zordu. Zor anlarda bize yardımcı oldular. Umarım yarın aynısı olur ve bize 3 puan için yardımcı olurlar." diye konuştu.

Kaleci Ederson ve takım kaptanı Milan Skriniar'la her geçen gün daha iyi anlaştıklarını belirten Ake, "Saha dışında da beraberiz ve bunun da yardımı dokunuyor. Umarım devamı gelir. Şu ana kadar yoğun bir periyot oldu, çok fazla maç oynadık. Ama bu hoşuma gidiyor. Çok fazla antrenman şansımız olmuyor. En çok istediğimiz şey maç yapmak ve bence herkes maça hazır olacak." açıklamasını yaptı.

Slavia Prag hocasından Fenerbahçe'nin kadrosuna övgü! "Şimdi çok daha güçlüler"
Sonraki Haber
Slavia Prag hocasından Fenerbahçe'nin kadrosuna övgü! "Şimdi çok daha güçlüler"
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın