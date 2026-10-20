UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Slavia Prag’ı konuk eden Fenerbahçe, Avrupa’daki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Roma karşısında berabere kalan, Aston Villa’ya ise 6-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçta istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, 3. hafta mücadelesinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlıyor. Saat 19.45'te başlayan mücadelde sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılarak Devler Ligi'ndeki ilk üç puanını hanesine yazdırmak istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

İŞTE MAÇTA İLK 11'LER Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Oğuz, Vedat.



Slavia Prag: Markovic, Suleiman, Vlcek, Zima, N'Guessan, Kubiak, Nowak, Moses, Ayaosi, Provod, Sturm. ASENSIO VE MERT MÜLDÜR FORMA GİYEMİYOR Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasında iki önemli oyuncusundan yararlanamıyor. Menisküs yırtığı nedeniyle tedavisi süren Mert Müldür kadroda yer almadı. Diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edilen ve ameliyat edilmesine karar verilen Asensio da mücadelede forma giyemiyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) AVRUPA'DA 309. MAÇINA ÇIKIYOR Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 309. maçını oynuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 308 karşılaşmada 122 galibiyet, 68 beraberlik ve 118 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 418 kez havalandıran Kanarya, kalesinde ise 433 gol gördü. SLAVIA PRAG İLE 4. RANDEVU Fenerbahçe ile Slavia Prag, bugün oynanan karşılaşmayla dördüncü kez karşı karşıya geliyor. İki ekip, ilk olarak 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşti. Çekya temsilcisi, Kadıköy'deki ilk maçı 3-2, rövanşı da aynı skorla kazanarak tur atladı. Taraflar, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Fenerbahçe sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.