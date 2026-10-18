Fenerbahçe'de Marco Asensio için ameliyat kararı! Sakatlığının detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin futbol direktörü Oğuz Çetin, İspanyol yıldızın Turan Tovuz ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığını ve tedavi sürecinin ardından dizinde yeniden şişlik oluştuğunu açıkladı. Fenerbahçe A Takım Doktoru Ahmet Kulduk ise Asensio'nun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını duyurdu.