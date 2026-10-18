Fenerbahçe'de Marco Asensio için ameliyat kararı! Sakatlığının detayları ortaya çıktı
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Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sakatlığıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin futbol direktörü Oğuz Çetin, İspanyol yıldızın Turan Tovuz ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığını ve tedavi sürecinin ardından dizinde yeniden şişlik oluştuğunu açıkladı. Fenerbahçe A Takım Doktoru Ahmet Kulduk ise Asensio'nun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını duyurdu.
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden İspanyol yıldız Marco Asensio hakkında açıklama yapıldı.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Marco Asensio'nun Turan Tovuz ile oynanan hazırlık maçında sakatlandığını açıkladı. Yıldız oyuncunun yapılan tedavi sonrası Çaykur Rizespor maçında oynadığını sonrasında gerçekleşen antrenmanda ise dizinin şiştiğini belirtti. Oyuncu ile yapılan istişare sonucunda ise Aston Villa karşısında görev almamasına karar verildiğini ifade etti.
Fenerbahçe A Takım Doktoru Ahmet Kulduk ise Marco Asensio'nun önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.
Kulüp Doktoru Kulduk, "Asensio'nun çekilen MR'ında kıkırdak lezyonu tespit edildi. Marco Asensio, önümüzdeki hafta ameliyat olacak." ifadesinde bulundu.