İsmail Kartal 'dan Fenerbahçe sözleri: "Benim için bu arma her şey"
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, Marco Asensio'nun sakatlığı ve yıldız futbolcuyla sorun yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.
Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, özellikle Marco Asensio'nun sakatlığı ve yıldız futbolcuyla arasında problem olduğu yönündeki iddialara ilişkin konuştu.
İşte deneyimli teknik adamın açıklamaları...
"ÜZÜCÜ BİR SKORLA AYRILDIK"
"Son Şampiyonlar Ligi maçından üzücü bir skorla ayrıldık. O defteri kapattık. Alanyaspor maçını düşünmek zorundaydık. İki gündür bu maçı konuştuk; antrenman fazla yapamadık, çok fazla analiz yaptık. Ne gibi üstünlükler sağlayabileceğimizi anlattık. Oyuncularım bunu gayet iyi yerine getirdiler. Öbür maçtan sonra bugünkü maçta taraftarlarımızın müthiş desteğiyle ve enerjisiyle çok güzel bir maç çıkardık. 3-0 kazandık, daha farklı kazanabilirdik. Penaltı kaçırdık. Rakibin 1-2 pozisyonu, uzaktan şutları var.Ancak, sonuçta maç başından sonuna kadar kontrol tamamen bizdeydi. Sonuçta dediğim gibi gerçekten çok güzel bir karakter ve reaksiyon gösterdi oyuncularım. Onları tebrik ediyorum. Fenerbahçe taraftarına can-ı gönülden teşekkür ediyorum."
PRAG VE DERBİ HAKKINDA
"Bu galibiyet Slavia Prag ve derbi öncesi moral oldu. Şimdi Slavia maçına konsantre olacağız. 2-3 günde bir maç oynuyoruz. Kolay değil. Oyuncuları fiziksel ve mental olarak hazırlayacağız. Bazı oyuncuları dinlendirerek oynamaya çalışacağız.Rakiple ilgili taktiksel planlarımız gayet iyi işledi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun."
"ÜZERLERİNDEKİ BASKIYI ATTILAR"
"Her antrenör bundan mutlu olur, gurur duyar. Rize'de de sonradan girenler gol attılar. Biz gerçekten kaliteli takımız. Oynayanlar, oyuna girenler... Oyuncuların motivasyonları önemli. Oynayan oynamayan herkesin motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Şans bulunca oyuncularım en iyisini yapmaya çalışıyor. Kerem ve Lukaku gol attı, üzerlerindeki baskıyı attılar. Çok şükür 3 puanla yolumuza devam ediyoruz."
"GERİ DÖNMEK İSTEMİYORUM"
"Aston Villa maçına geri dönmek istemiyorum ama sordunuz söyleyelim. Maçtan sonra Unai Emery'nin açıklaması var. 'Biz 6-0 kazandık ama Fenerbahçe'nin hak ettiği bir sonuç değildi' dedi. Bunu ben söyledim, rakip takımın teknik direktörü de söyledi. Oyun olarak her şeyde rakipten üstündük. Koşu mesafesi, sprint sayısı, topla oynama, gol beklentisi... Hepsinde rakipten üstündük. Ezilmedik. 4-5 tane ilk yarıda pozisyon... Olmadı, biz atamadık, onlar attı. Futbolda bunlar olabilir. Gününde olmayanlar oldu. Keşke olmasaydı ama oldu. Önemli olan buradan toparlanmak. Futbolda dün yok, bugün var. İki günde oyuncularımızla hep birlikte kafa kafaya verdik. Karakter koydular. Reaksiyon gösterdik. Biz bu akşam maçımızı aldık. Şampiyonlar Ligi'nde de ön elemeler dahil ilk kez mağlup olduk. Bunu da hatırlasınlar. Futbolda bu var. Taraftarlarımızı üzdük, camiamızı üzdük. Bunun farkındayız. Bu kabul edilir bir durum değil ama oldu. O geride kaldı. Önümüze bakıyoruz."