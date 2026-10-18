Aziz Yıldırım'dan flaş Asensio kararı: "Alex olayı yaşamak istemiyorum"
Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin A Takım Doktoru Ahmet Kulduk, İspanyol futbolcunun diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve gelecek hafta ameliyat olacağını duyurdu. Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise Asensio ile teknik direktör İsmail Kartal arasında sorun yaşandığı yönündeki iddiaları yalanladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Asensio'nun durumunu "Alex" olayına benzetmesi ise dikkat çekti.
Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün futbol direktörü Oğuz Çetin ve A Takım Doktoru Ahmet Kulduk, İspanyol yıldızın tedavi süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Oğuz Çetin'in açıklamalarında, Aziz Yıldırım'ın 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' talimatı dikkat çekti.
İşte Oğuz Çetin'in tüm açıklamaları...
"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
"Özellikle dahili ve harici bedhahlar, takım içerisinde huzursuzluk yaratmak ve takımın kendi içerisindeki ahengini bozma adına çokça girişimler olabiliyor, çokça söylemler, yazılanlar, çizilenler olabiliyor. Özellikle de İsmail Hoca'yla Marco Asensio arasındaki büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kesinlikle bunlar gerçeği yansıtmamaktadır."
ALEX VURGUSU
"Beklenti ve rekabetin bu kadar yüksek olduğu futbol ortamında Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimizle birlikte taraftarımızın beklentilerine cevap verebilmek için 7/24 çalışmaktadır. Aynı şekilde İsmail Kartal hocamız, 28 kişilik kadroyu oluşturan oyuncu grubumuzla bir takımdaşlık ruhu içinde ve yüksek bir aidiyetle birlikteliklerini pekiştiriyorlar. Başkanımızın 'Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum.' vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisinde yüksek bir iletişimle perçinlenmekte."
ASENSIO'NUN SON DURUMU
"Konya maçında üst baldırında bir gerilmeden dolayı bir tedavi ve rehabilitasyon sürecine girdi. O süreci millî takım arasında fırsat bilerek Asensio'yu hem maç ritmini yakalaması adına hem de millî aradan sonra oynayacağımız ilk Çaykur Rizespor maçına da hazır çıkması adına Tovuz ile hazırlık maçı yaptık. O maçtan sonra dizinde hafif bir şişlik oluştu. O maçtan sonra sağlık ekibi hemen müdahale ederek oynayacağımız ilk Rize maçına kadar olan süreçte tedavisini yaptılar ve Rize maçına çıkmasını sağladılar. Başarılı bir maç çıkardı. O maçta oyundan çıktıktan sonraki süreçte Dizindeki hafif şişliğe yönelik tedavisine başlandı."
AMELİYAT OLACAK
Öte yandan kulüp doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun çekilen MR'ında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini ve gelecek hafta ameliyat edileceğini açıkladı.