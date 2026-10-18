Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine aldığı öne sürülen Mahamadou Nagida hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız ekibi Rennes'te forma giyen 21 yaşındaki Kamerunlu sol bekin, iki Süper Lig devinden gelen teklifleri geri çevirerek kariyerine mevcut takımında devam etme kararı aldığı belirtildi.

Süper Lig'de kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'te forma giyen Mahamadou Nagida ile ilgilendiği öne sürüldü. A Spor'un haberine göre iki İstanbul temsilcisi, sol bek bölgesine takviye yapmak amacıyla 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcuyu gündemine aldı.

Mahamadou Nagida (AFP) FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİNDEYDİ Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı belirtilen Mahamadou Nagida, hızı, patlayıcı gücü ve top kullanma becerisiyle dikkat çekiyor. Sol bek pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, hücuma verdiği destek ve atletik özellikleriyle öne çıkıyor. 1,76 metre boyundaki Nagida, sol ayağını kullanıyor. Asıl mevkisi sol bek olan genç oyuncu, sol orta saha ve sağ bek pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Oyun tarzı nedeniyle Paris Saint-Germain'in Portekizli yıldızı Nuno Mendes'e benzetilen Nagida, Rennes formasıyla Ligue 1 ve Avrupa kupalarında mücadele ediyor.

Mahamadou Nagida (AFP) AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE Mahamadou Nagida'nın yalnızca Türk kulüplerinin değil, Avrupa'nın farklı liglerinden takımların da radarında bulunduğu ileri sürüldü. Avrupa kulüplerinden Porto, Brighton, Roma, Milan ve Inter'in genç oyuncunun durumunu takip ettiği belirtildi. Fransa'dan Paris Saint-Germain, Marsilya ve Lyon'un da Kamerunlu sol bekle ilgilendiği iddia edildi.