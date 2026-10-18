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Fenerbahçe Tarfin evinde Aliağa Petkimspor'a mağlup oldu! Basketbol Süper Ligi'nde sürpriz

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
AA
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Fenerbahçe Tarfin evinde Aliağa Petkimspor'a mağlup oldu! Basketbol Süper Ligi'nde sürpriz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Aliağa Petkimspor'a 82-77 mağlup oldu. İlk periyottan itibaren üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, deplasmanda kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ikinci yenilgisini yaşarken Aliağa Petkimspor ikinci galibiyetini elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Tarfin'i deplasmanda 82-77 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, ligdeki 2. mağlubiyetini aldı. Konuk ekip Aliağa Petkimspor ise 2. kez parkeden galip ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin-Aliağa Petkimspor maçı (AA)Fenerbahçe Tarfin-Aliağa Petkimspor maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Tarfin: 77 - Aliağa Petkimspor: 82

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Samet Biner

Fenerbahçe Tarfin: Melli 13, Horton-Tucker 17, Onuralp Bitim 2, Silva 9, Sargiunas 9, Baldwin 10, Sertaç Şanlı 1, Melih Mahmutoğlu 9, Clyburn 7, Larkin, Juzang

Aliağa Petkimspor: Thomas 17, Abmas 18, Tibet Görener 2, Uthoff 7, Pasecniks 3, Cook 13, Horton 8, Yiğit Onan 5, Thomas Akyazılı 5, Hanlan 4

1. Periyot: 12-24

Devre: 33-39

3. Periyot: 51-58

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