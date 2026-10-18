Fenerbahçe Tarfin evinde Aliağa Petkimspor'a mağlup oldu! Basketbol Süper Ligi'nde sürpriz
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Aliağa Petkimspor'a 82-77 mağlup oldu. İlk periyottan itibaren üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, deplasmanda kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ikinci yenilgisini yaşarken Aliağa Petkimspor ikinci galibiyetini elde etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Tarfin'i deplasmanda 82-77 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, ligdeki 2. mağlubiyetini aldı. Konuk ekip Aliağa Petkimspor ise 2. kez parkeden galip ayrıldı.
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe Tarfin: 77 - Aliağa Petkimspor: 82
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Samet Biner
Fenerbahçe Tarfin: Melli 13, Horton-Tucker 17, Onuralp Bitim 2, Silva 9, Sargiunas 9, Baldwin 10, Sertaç Şanlı 1, Melih Mahmutoğlu 9, Clyburn 7, Larkin, Juzang
Aliağa Petkimspor: Thomas 17, Abmas 18, Tibet Görener 2, Uthoff 7, Pasecniks 3, Cook 13, Horton 8, Yiğit Onan 5, Thomas Akyazılı 5, Hanlan 4
1. Periyot: 12-24
Devre: 33-39
3. Periyot: 51-58