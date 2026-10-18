Fenerbahçe Tarfin evinde Aliağa Petkimspor'a mağlup oldu! Basketbol Süper Ligi'nde sürpriz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Aliağa Petkimspor'a 82-77 mağlup oldu. İlk periyottan itibaren üstünlüğü ele geçiren konuk ekip, deplasmanda kritik bir galibiyete imza attı. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ikinci yenilgisini yaşarken Aliağa Petkimspor ikinci galibiyetini elde etti.