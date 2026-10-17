Fenerbahçe'de Lukaku siftah yaptı! İlk golünü Alanyaspor'a attı
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu, 40. dakikada fileleri havalandırarak 11. maçında gol hasretine son verdi. Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Belçikalı yıldız, 40. dakikada fileleri havalandırarak Fenerbahçe kariyerindeki 11. maçında golle tanıştı.
LUKAKU 11. MAÇINDA SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, Alanyaspor karşılaşmasında gol hasretine son verdi.
Sarı-lacivertli formayla daha önce çıktığı 10 karşılaşmada gol sevinci yaşayamayan Belçikalı forvet, 11. maçında ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Tecrübeli futbolcu, bu golle Fenerbahçe kariyerinde bir ilke imza attı.
40. DAKİKADA KİLİDİ AÇTI
Karşılaşmanın 40. dakikasında Fenerbahçe, Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçti.
Orta sahada rakibinden topu kazanan Matteo Guendouzi, pasını sol kanattaki Levent Mercan'a aktardı.
Levent Mercan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa bekletmeden vuran Lukaku, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Belçikalı yıldızın golüyle Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçti.
İKİNCİ KEZ İLK 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Romelu Lukaku'yu Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdi.
Belçikalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla daha önce yalnızca Gaziantep FK karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı.
Alanyaspor mücadelesiyle birlikte ikinci kez başlangıç kadrosunda yer alan Lukaku, kendisine verilen fırsatı golle değerlendirdi.