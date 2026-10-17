İrfan Can Kahveci'nin 3 golü de iptal edildi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında dikkat çeken olay
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayla ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İrfan Can Kahveci, mücadelede üç kez topu ağlara gönderdi ancak gollerinin hiçbiri geçerli sayılmadı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ilişkin dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci, mücadelede üç kez topu ağlara göndermesine rağmen gol sevinci yaşayamadı. Milli futbolcunun 17, 47 ve 52. dakikalardaki gollerinin tamamı iptal edildi.
17, 47 VE 52. DAKİKALARDA GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI
Mücadelede birçok pozisyon yakalayan İrfan Can Kahveci'nin ilk golü 17. dakikada geçersiz sayıldı.
Greenwood'un penaltıdan yararlanamadığı pozisyonda ceza sahasına erken girdiği için gol iptal edildi.
Milli futbolcunun 47. dakikada topu ağlara gönderdiği pozisyonda da gol kararı çıkmadı.
İrfan Can, bu sefer de gol öncesi Kante'nin yapmış olduğu faul nedeniyle gol sevinci yaşayamadı.
İrfan Can Kahveci'nin 52. dakikadaki üçüncü golü de iptal edildi.
Milli yıldız, ofsaytta olduğu gerekçesiyle yine gol sevinci yaşayamadı.
Böylece sarı-lacivertli futbolcunun ağlarla buluşturduğu üç top da skora yansımadı.