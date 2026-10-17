İrfan Can Kahveci'nin 3 golü de iptal edildi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında dikkat çeken olay

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayla ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. İrfan Can Kahveci, mücadelede üç kez topu ağlara gönderdi ancak gollerinin hiçbiri geçerli sayılmadı.