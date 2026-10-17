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Aston Villa'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın'a transfer kancası! 6-0'lık maç sonrası dikkat çeken gelişme

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aston Villa'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın'a transfer kancası! 6-0'lık maç sonrası dikkat çeken gelişme

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmada sergilediği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın, İngiliz ekibinin transfer gündemine girdi. Aston Villa yetkililerinin 25 yaşındaki milli futbolcuyla ilgili sarı-lacivertli yöneticilerden bilgi aldığı ve ara transfer döneminde girişimde bulunmayı planladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertli ekibin farklı yenilgisine rağmen performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın'ın, İngiliz temsilcisinin transfer gündemine girdiği öne sürüldü.

Oğuz Aydın (A Haber Foto Arşiv)Oğuz Aydın (A Haber Foto Arşiv)

ASTON VILLA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerin ağır yenilgi aldığı mücadelede 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın, sergilediği performansla öne çıkan isimlerden biri oldu.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Oğuz Aydın (A Haber Foto Arşiv)Oğuz Aydın (A Haber Foto Arşiv)

İNGİLİZLERDEN FENERBAHÇE'YE DİKKAT ÇEKEN SORU

Sabah'ın haberine göre Aston Villa yetkilileri, Oğuz Aydın'ın performansından etkilendi.

İngiliz kulübünün yetkililerinin Fenerbahçeli yöneticilere milli futbolcuyla ilgili "Ne kadara aldınız, nasıl bir oyuncu?" şeklinde sorular yönelttiği öne sürüldü.

Premier Lig temsilcisinin, Oğuz Aydın için ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planladığı iddia edildi.

Oğuz Aydın (A Haber Foto Arşiv)Oğuz Aydın (A Haber Foto Arşiv)

OĞUZ AYDIN'IN ASTON VILLA MAÇINDAKİ PERFORMANSI

Aston Villa karşılaşmasında 68 kez topla buluşan Oğuz Aydın, 43 pasının 39'unda isabet sağladı.

Milli futbolcu, mücadelede 8 orta denemesi yaparken takım arkadaşlarına 3 şut pası gönderdi.

Rakip kaleye 5 şut çeken 25 yaşındaki oyuncu, bu denemelerinden gol çıkaramadı.

Karşılaşmada 14 ikili mücadeleye giren Oğuz Aydın, bu alanda Fenerbahçe'nin en yüksek sayıya ulaşan futbolcusu oldu.

Dört çalım denemesinin ikisinde başarılı olan milli oyuncu, bu istatistikte de takımının en iyi performansını sergiledi.

Oğuz Aydın (A Haber Foto Arşiv)Oğuz Aydın (A Haber Foto Arşiv)

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı 2024-2025 sezonu başında Corendon Alanyaspor'dan 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Hollanda doğumlu, 1,83 metre boyundaki sağ ayaklı kanat oyuncusunun sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

BU SEZON 5 GOLE KATKI SAĞLADI

A Milli Futbol Takımı formasını 16 kez giyen Oğuz Aydın, Fenerbahçe'de bu sezon 14 karşılaşmada görev yaptı.

Bu mücadelelerin 5'ine ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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