Aston Villa'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın'a transfer kancası! 6-0'lık maç sonrası dikkat çeken gelişme
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmada sergilediği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın, İngiliz ekibinin transfer gündemine girdi. Aston Villa yetkililerinin 25 yaşındaki milli futbolcuyla ilgili sarı-lacivertli yöneticilerden bilgi aldığı ve ara transfer döneminde girişimde bulunmayı planladığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertli ekibin farklı yenilgisine rağmen performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın'ın, İngiliz temsilcisinin transfer gündemine girdiği öne sürüldü.
ASTON VILLA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu.
Sarı-lacivertlilerin ağır yenilgi aldığı mücadelede 25 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın, sergilediği performansla öne çıkan isimlerden biri oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 90 dakika boyunca sahada kaldı.
İNGİLİZLERDEN FENERBAHÇE'YE DİKKAT ÇEKEN SORU
Sabah'ın haberine göre Aston Villa yetkilileri, Oğuz Aydın'ın performansından etkilendi.
İngiliz kulübünün yetkililerinin Fenerbahçeli yöneticilere milli futbolcuyla ilgili "Ne kadara aldınız, nasıl bir oyuncu?" şeklinde sorular yönelttiği öne sürüldü.
Premier Lig temsilcisinin, Oğuz Aydın için ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planladığı iddia edildi.