Oğuz Aydın (A Haber Foto Arşiv)

OĞUZ AYDIN'IN ASTON VILLA MAÇINDAKİ PERFORMANSI

Aston Villa karşılaşmasında 68 kez topla buluşan Oğuz Aydın, 43 pasının 39'unda isabet sağladı.

Milli futbolcu, mücadelede 8 orta denemesi yaparken takım arkadaşlarına 3 şut pası gönderdi.

Rakip kaleye 5 şut çeken 25 yaşındaki oyuncu, bu denemelerinden gol çıkaramadı.

Karşılaşmada 14 ikili mücadeleye giren Oğuz Aydın, bu alanda Fenerbahçe'nin en yüksek sayıya ulaşan futbolcusu oldu.

Dört çalım denemesinin ikisinde başarılı olan milli oyuncu, bu istatistikte de takımının en iyi performansını sergiledi.