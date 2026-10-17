Teknik Direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısında konuya değindiğini ve yarını işaret ettiğini hatırlatan A Spor muhabiri Erdem Akbaş, "İsmail Kartal'ın Asensio ile arasında herhangi bir sorun olmadığını, hiçbir oyuncusuyla sorun yaşamayacağını ifade ederken yarını işaret etti ve 'Yarın Asensio ile ilgili hem oyuncu hem de sağlık ekibimiz detaylı bir açıklama yapacak' dedi. Biz de yarınki gelişmenin detaylarını önceden öğrenmeye çalıştık ve Marco Asensio'nun ameliyat olmasına karar verildiği bilgisi var. Asensio'nun bir süredir dizine uygulanan iğne tedavisi olumsuz yanıt verdiği için Marco Asensio'nun yurt dışında ameliyat olmasına karar verildi. Dönüş süresine en az 2 ay diyebilirim. Bu durum Asensio'dan bir vazgeçme değil, çok daha sağlıklı bir şekilde takıma dönmesi için alınmış bir karar" ifadelerini kullandı.

KRİZ İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU

Sosyal medyada yansıyan görüntülere dikkat çeken A Spor sunucusu Serkan Korkmaz, "Çok speküle edilen bir görüntü vardı Oğuz Çetin ile Asensio arasında. Orada ne konuştular ki? Sonuçta şu anda tıbbi, ciddi bir problemden bahsediyoruz, onu 2 ay kadar sahalardan uzak tutacak. Peki orada Oğuz Çetin ile Asensio ne konuştu da bu kadar speküle edildi? Senin bir bilgin var mı o konuşmanın içeriğine dair?" sorusunu yöneltti.

Görüşmenin perde arkasını aktaran Erdem Akbaş, "Orada Oğuz Çetin Asensio'ya neden riske edilmediğini anlatırken, Asensio'nun da her futbolcu gibi oynama, kendini riske etme isteği var. Oğuz Çetin de dizindeki problemin riske edilemeyecek kadar önemli bir konu olduğunu Asensio'ya anlatıyor ve neden kadroda olmadığının bilgisini futbol direktörü olarak sağlık ekibinden ve teknik heyetten aldığı bilgilere dayanarak aktarıyor. Konuyu irdeledikçe ve öğrendikçe ortada bir oyuncu-teknik direktör krizi değil de bir sakatlık problemi olduğu gerçeğiyle yüzleşmiş olduk" sözleriyle durumu aydınlattı.