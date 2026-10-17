Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Ameliyat olacak: İşte sahalara dönüş süresi
Fenerbahçe'de Marco Asensio hakkında sıcak gelişme yaşandı. İspanyol yıldız, A Spor'un haberine göre iğne tedavisine yanıt vermemesinden ötürü ameliyat olacak ve sahalardan en az 2 ay uzak kalacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Marco Asensio ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. A Spor'un haberine göre, sakatlığı nedeniyle iğne tedavisi uygulanan İspanyol yıldızdan beklenen yanıt alınamadı. Ameliyat olacağı belirtilen Asensio'nun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın basın toplantısında konuya değindiğini ve yarını işaret ettiğini hatırlatan A Spor muhabiri Erdem Akbaş, "İsmail Kartal'ın Asensio ile arasında herhangi bir sorun olmadığını, hiçbir oyuncusuyla sorun yaşamayacağını ifade ederken yarını işaret etti ve 'Yarın Asensio ile ilgili hem oyuncu hem de sağlık ekibimiz detaylı bir açıklama yapacak' dedi. Biz de yarınki gelişmenin detaylarını önceden öğrenmeye çalıştık ve Marco Asensio'nun ameliyat olmasına karar verildiği bilgisi var. Asensio'nun bir süredir dizine uygulanan iğne tedavisi olumsuz yanıt verdiği için Marco Asensio'nun yurt dışında ameliyat olmasına karar verildi. Dönüş süresine en az 2 ay diyebilirim. Bu durum Asensio'dan bir vazgeçme değil, çok daha sağlıklı bir şekilde takıma dönmesi için alınmış bir karar" ifadelerini kullandı.
KRİZ İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU
Sosyal medyada yansıyan görüntülere dikkat çeken A Spor sunucusu Serkan Korkmaz, "Çok speküle edilen bir görüntü vardı Oğuz Çetin ile Asensio arasında. Orada ne konuştular ki? Sonuçta şu anda tıbbi, ciddi bir problemden bahsediyoruz, onu 2 ay kadar sahalardan uzak tutacak. Peki orada Oğuz Çetin ile Asensio ne konuştu da bu kadar speküle edildi? Senin bir bilgin var mı o konuşmanın içeriğine dair?" sorusunu yöneltti.
Görüşmenin perde arkasını aktaran Erdem Akbaş, "Orada Oğuz Çetin Asensio'ya neden riske edilmediğini anlatırken, Asensio'nun da her futbolcu gibi oynama, kendini riske etme isteği var. Oğuz Çetin de dizindeki problemin riske edilemeyecek kadar önemli bir konu olduğunu Asensio'ya anlatıyor ve neden kadroda olmadığının bilgisini futbol direktörü olarak sağlık ekibinden ve teknik heyetten aldığı bilgilere dayanarak aktarıyor. Konuyu irdeledikçe ve öğrendikçe ortada bir oyuncu-teknik direktör krizi değil de bir sakatlık problemi olduğu gerçeğiyle yüzleşmiş olduk" sözleriyle durumu aydınlattı.
KARTAL'DAN ASENSİO'NUN DURUMU HAKKINDA
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçın ardından İsmail Kartal, İspanyol yıldız hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Mücadelenin ardından Kartal, "Benim hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olmamıştır. Olamaz. Olursa gereğini yaparım ben. Bundan önce yaptığım gibi. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Dışardan gelen bir antrenör değilim. Benim için her şey bu arma, bu arma için her şeyi yaparım ben!
Asensio ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Çeşitli, yalan haberler varmış galiba. Kim nasıl yazıyor, nereden buluyor, bilmiyorum.
Hiç kimse merak etmesin. Yarın A'dan Z'ye her şeye açıklayacaklar. Hem Asensio hem kulüp açıklayacak. Herkes orada doğruları öğrenecek." demişti.