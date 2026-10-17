Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, seyircisi önünde golcüleriyle güldü ve Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor , Trendyol Süper Lig 'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya geldi. Chobani Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlandı.

31. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Victor bu pozisyonda topu kontrol etti.

18. dakikada penaltı atışında topun başına Greenwood geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Victor'dan dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara yolladı. Ancak İrfan Can Kahveci'nin atış sırasında ceza sahası içinde olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı (AA)

(İKİNCİ YARI)

47. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken topu alan Levent Mercan, ön direğe hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda, top filelerle buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Çağdaş Altay, öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

63. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Greenwood, sağdan savunmanın arkasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

65. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Hagi uzaktan çok sert vurdu, kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

66. dakikada soldan kazanılan korner atışında Hadergjonaj ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.

71. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun pasında savunmadan seken top yine bu futbolcunun önünde kaldı. Kerem ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0

74. dakikada Hadergjonaj'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışındaki Meschack'ta kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda, Ederson uzanarak golü önledi.

75. dakikada Alanyaspor savunmasının kullandığı faul atışında meşin yuvarlağı kaleci Victor'dan önce kapan İrfan Can Kahveci, kale sahası önündeki Oğuz Aydın'a pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak gole engel oldu.

87. dakikada Brown'ın pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kale sahası önündeki Muric'i gördü. Meşin yuvarlağı kontrol eden golcü futbolcu, dönerek vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-0

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİ TAKIM LİGDE 21. KEZ KARŞILAŞTI

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 21 mücadelede sarı-lacivertliler 13 galibiyet alırken, Alanyaspor 3 kez kazandı. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 47 gol atarken, Akdeniz temsilcisi 21 golle karşılık verdi. Geçen sezon Kadıköy'de oynanan mücadele 2-2 sona ererken, Alanya'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.