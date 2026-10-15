EuroLeague'in 6. haftasında Sırbistan ekibi Partizan'ı sahasında ağırlayan Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, mücadeleden 74-65 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla organizasyondaki 6. maçında 5. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Tarfin-Partizan maçı (AA)

FENERBAHÇE BLOK REKORU KIRDI

EuroLeague'de Fenerbahçe Tarfin, sahasında Sırbistan ekibi Partizan'ı 74-65 mağlup ederek çift maç haftasını kayıpsız tamamladı. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki 6'ncı maçında 5'inci galibiyetini elde etti. Mücadelede 14 blok yapan Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de bir maçta en fazla blok yapma rekorunu kırdı. Sarı-lacivertli ekip, Partizan ile EuroLeague'de oynadığı 13'üncü karşılaşmada 8'inci galibiyetine ulaştı