Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor , Trendyol Süper Lig 'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

MAÇTA İLK 11'LER Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan, Oğuz, Lukaku. Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Baran, Ruan, Ui-jo, İbrahim, Arda

İKİ TAKIM LİGDE 21. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 20 mücadelede sarı-lacivertliler 12 galibiyet alırken, Alanyaspor 3 kez kazandı. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 44 gol atarken, Akdeniz temsilcisi 21 golle karşılık verdi. Geçen sezon Kadıköy'de oynanan mücadele 2-2 sona ererken, Alanya'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.