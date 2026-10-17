Fenerbahçe evinde kritik maçta Alanyaspor'a karşı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak moral bulmayı ve ligdeki zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Chobani Stadı'nda oynanan mücadele bugün saat 19.00'da başladı.
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
Karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
MAÇTA İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan, Oğuz, Lukaku.
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Baran, Ruan, Ui-jo, İbrahim, Arda
İKİ TAKIM LİGDE 21. KEZ KARŞILAŞIYOR
Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 20 mücadelede sarı-lacivertliler 12 galibiyet alırken, Alanyaspor 3 kez kazandı. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 44 gol atarken, Akdeniz temsilcisi 21 golle karşılık verdi. Geçen sezon Kadıköy'de oynanan mücadele 2-2 sona ererken, Alanya'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.
FENERBAHÇE SON 9 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 9 karşılaşmada Fenerbahçe 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Corendon Alanyaspor, sarı-lacivertliler karşısındaki son galibiyetini 24 Ekim 2021'de deplasmanda 2-1'lik skorla aldı.
SARI-LACİVERTLİLER LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Ligde ilk 7 haftada 19 gol kaydeden Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, son iki lig maçında rakip fileleri 11 kez havalandırdı.
Fenerbahçe'nin gol yollarındaki öne çıkan isimlerinden Vedat Muriqi 6, Mason Greenwood ise 4 gol kaydetti.