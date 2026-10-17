Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak moral bulmayı ve ligdeki zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele bugün saat 19.00'da başlayacak. İşte karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler, iki takım arasındaki rekabetin istatistikleri ve öne çıkan detaylar.

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. MUHTEMEL 11'LER Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan, Oğuz, Vedat. Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih, Aiti, Lima, Makouta, Hadergjonaj, Ruan, Hwang, İbrahim, Maestro, Cedric. İKİ TAKIM LİGDE 21. KEZ KARŞILAŞACAK Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de 21. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 20 mücadelede sarı-lacivertliler 12 galibiyet alırken, Alanyaspor 3 kez kazandı. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 44 gol atarken, Akdeniz temsilcisi 21 golle karşılık verdi. Geçen sezon Kadıköy'de oynanan mücadele 2-2 sona ererken, Alanya'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) FENERBAHÇE SON 9 MAÇTA MAĞLUP OLMADI İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 9 karşılaşmada Fenerbahçe 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Corendon Alanyaspor, sarı-lacivertliler karşısındaki son galibiyetini 24 Ekim 2021'de deplasmanda 2-1'lik skorla aldı. SARI-LACİVERTLİLER LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI Ligde ilk 7 haftada 19 gol kaydeden Fenerbahçe, karşılaşma öncesinde ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, son iki lig maçında rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Fenerbahçe'nin gol yollarındaki öne çıkan isimlerinden Vedat Muriqi 6, Mason Greenwood ise 4 gol kaydetti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) ASENSIO'NUN OYNAMASI BEKLENMİYOR Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun durumu da karşılaşma öncesinde gündemde. Çaykur Rizespor maçında dizine darbe alan ve diz bölgesinde reaksiyon tespit edilen İspanyol futbolcu, tedbir amacıyla Aston Villa karşılaşmasının kadrosuna alınmamıştı. Asensio'nun Alanyaspor maçında da kadroda yer almaması bekleniyor. EDERSON SON 3 LİG MAÇINDA KALESİNİ GOLE KAPATTI Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, ligde görev aldığı 6 maçın 4'ünde gol yemedi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Gaziantep FK, Eyüpspor ve Çaykur Rizespor maçlarını gol yemeden tamamladı.