Aston Villa maçında İsmail Kartal (AA)

"KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL"

Takımının bu kadar farklı bir mağlubiyeti hak etmediğini belirten Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Maçın geneline baktığınızda bu akşamki skoru oyun olarak, takım olarak çok fazla hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu seviye, Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesi. Maalesef bu seviyede bu kadar fazla yapacağınız pas hataları, çok çabuk ve ağır şekilde cezalandırabiliyorlar. Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti aklımızdan geçirmiyorduk. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı tüm taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp; ben, ekibim ve futbolcularım bundan çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 3 gün sonra önemli bir lig maçımız var. Bu maçı unutup, o maça konsantre olmalıyız."