İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0 yenilmesinin ardından özür diledi: Kante neden oynamadı?
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından taraftarlardan ve camiadan özür diledi. Alınan sonucu kabul edilemez olarak değerlendiren Kartal, N'Golo Kante'yi devre arasında oyuna almak istediklerini ancak Fransız futbolcunun kendisini yüzde 100 hazır hissetmediğini açıkladı. Deneyimli teknik adam, Alanyaspor maçını kazanarak ağır yenilgiyi taraftarlara unutturmak istediklerini söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Aston Villa karşısında aldıkları 6-0'lık mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Maçın geneline baktığımızda bu akşamki skoru oyun ve takım olarak hak etmediğimizi düşünüyoruz." dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
"KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL"
Takımının bu kadar farklı bir mağlubiyeti hak etmediğini belirten Kartal, şu ifadeleri kullandı:
"Çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Maçın geneline baktığınızda bu akşamki skoru oyun olarak, takım olarak çok fazla hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bu seviye, Şampiyonlar Ligi'nin en üst seviyesi. Maalesef bu seviyede bu kadar fazla yapacağınız pas hataları, çok çabuk ve ağır şekilde cezalandırabiliyorlar. Bu akşam bunu yaşadık. Böyle bir mağlubiyeti aklımızdan geçirmiyorduk. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bundan dolayı tüm taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Biz bunu bir kenara bırakıp; ben, ekibim ve futbolcularım bundan çok önemli bir ders çıkarttık. Bunun haricinde de 3 gün sonra önemli bir lig maçımız var. Bu maçı unutup, o maça konsantre olmalıyız."
"UNUTTURMAK İSTİYORUZ"
Hafta sonunda oynayacakları Alanyaspor maçını kazanarak Aston Villa karşısında yaşadıkları mağlubiyeti taraftarlara unutturmak istediklerini ifade eden Kartal, şunları söyledi:
"Bunu unutmalıyız. Önümüzde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maçlar var. Biz 3 gün sonra Alanyaspor maçını kendi evimizde oynayacağız. O maçı kazanıp, taraftarlarımıza bu mağlubiyeti unutturmak istiyoruz."
KANTE HAKKINDA
Kante'yi oyuna alarak orta sahaya dinamizm kazandırmayı planladıklarını ancak Fransız futbolcunun hazır olmadığını belirtmesi üzerine bu değişikliği gerçekleştiremediklerini yineleyen Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kante'yi merkeze alıp, bir kan değişikliği yapıp, dinamizm getirip, daha az pas hatası yapabilecek daha tecrübeli bir oyuncuyu sokarak, orayı tutmak, oraya sahip olacak bir oyuncu sokmak istedik. Ama kendisinin yüzde 100 hazır olmadığını, 'Oynarsam risk olabilir, takıma yüzde 100'ümü veremem.' dedi. Öyle deyince biraz daha oynayalım dedik. Sonrasında oraya Bartuğ'u aldık. Bir de Levent vardı, 6, 8 oynayacak. Bu şekilde değişiklik yapmayı planlamıştık. 62. dakikada bir hata olunca değişikliği mecburen yaptık. İlk devre takım gerekli reaksiyonu gösterdi. Pozisyonları üreterek girdik, hatadan kaynaklanmadı. Biz değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi, içeri 3-0 mağlup girdik. İkinci devre üstüne bir hata daha olunca maalesef böyle bir hata oldu."