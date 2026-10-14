Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcuların sağlık durumlarına ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından Marco Asensio'nun tedbir amaçlı maç kadrosuna alınmamasına karar verildi. Son karşılaşmada aldıkları darbeler nedeniyle Asensio ve N'Golo Kanté'nin dizlerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldırında reaksiyon tespit edildi. Kanté ve Lukaku'nun maç kadrosuna dahil edildiği açıklandı. İşte açıklamanın detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam İngiltere'nin köklü ekiplerinden Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi, kulüpten sakat oyuncular hakkında açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kanté'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.