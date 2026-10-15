Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 7-1, 6-1 ve 6-0'lık mağlubiyetlerinde İsmail Kartal'ın olumsuz rolü

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında aldığı farklı mağlubiyetlere ilişkin sosyal medyada paylaşılan bir istatistik, İsmail Kartal'ı yeniden gündeme taşıdı. Sarı-lacivertlilerin 7-1, 6-1 ve 6-0'lık yenilgilerinde Karta farklı görevlerle yer aldı. İlk karşılaşmada futbolcu olarak sahada bulunduğu ve kırmızı kart gördüğü belirtilen Kartal'ın diğer iki maçta ise teknik direktör olarak ağır yenilgiler yaşadı.