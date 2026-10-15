Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 7-1, 6-1 ve 6-0'lık mağlubiyetlerinde İsmail Kartal'ın olumsuz rolü
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında aldığı farklı mağlubiyetlere ilişkin sosyal medyada paylaşılan bir istatistik, İsmail Kartal'ı yeniden gündeme taşıdı. Sarı-lacivertlilerin 7-1, 6-1 ve 6-0'lık yenilgilerinde Karta farklı görevlerle yer aldı. İlk karşılaşmada futbolcu olarak sahada bulunduğu ve kırmızı kart gördüğü belirtilen Kartal'ın diğer iki maçta ise teknik direktör olarak ağır yenilgiler yaşadı.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde aldığı farklı mağlubiyetler, ilginç bir istatistik ile yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin Sigma Olomouc karşısında 7-1, Nordsjaelland karşısında 6-1 ve Aston Villa karşısında 6-0 kaybettiği maçlarda İsmail Kartal'ın farklı görevlerde bulunması dikkat çekti.
İsmail Kartal'ın ilk karşılaşmada futbolcu, diğer iki mücadelede ise teknik direktör olarak yer aldı.
1992'DE 7-1'LİK MAÇTA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Fenerbahçe, 4 Kasım 1992'de UEFA Kupası 2. tur rövanş karşılaşmasında Çekoslovakya temsilcisi Sigma Olomouc'a deplasmanda 7-1 mağlup oldu.
Sarı-lacivertli takımın futbolcusu olan İsmail Kartal, karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Fenerbahçe, üç oyuncusunun kırmızı kart gördüğü mücadeleyi 8 kişi tamamladı. İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, rövanştaki farklı mağlubiyetin ardından turnuvaya veda etti.
2023'TE NORDSJAELLAND KARŞISINDA 6-1'LİK YENİLGİ
İsmail Kartal'ın teknik direktörlük dönemindeki farklı Avrupa mağlubiyetlerinden biri 30 Kasım 2023'te yaşandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 6-1 mağlup ayrıldı.
ASTON VILLA KARŞISINDA 6-0'LIK MAĞLUBİYET
Fenerbahçe, son olarak 14 Ekim 2026'da UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya deplasmanda 6-0 yenildi.
İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, karşılaşmada rakip fileleri havalandıramadı. Aston Villa'nın gollerini Johan Manzambi, Nicolas Jackson (2), Ross Barkley (2) ve Tammy Abraham kaydetti.