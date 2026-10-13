Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Zalgiris ise 3. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris maçı (AA)

MAÇTAN NOTLAR

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Yakaladığı 15 sayılık seriyle skoru 22-7'ye getiren sarı-lacivertliler, oyunun kontrolünü ele geçirerek rakibinin boyalı alanda kolay sayı bulmasına izin vermedi. Melli'nin üç sayılık basketleriyle etkili olan Fenerbahçe, ilk periyodu 27-14 önde tamamladı.

İkinci periyoda 4 sayılık seriyle başlayan Zalgiris'e Fenerbahçe, üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle karşılık vererek skoru 36-18'e taşıdı. Mücadelenin 15. dakikasında farkı 22 sayıya çıkaran (42-20) sarı-lacivertliler karşısında konuk ekip oyuna ortak olmakta zorlandı. Ancak çeyreğin kalan bölümünde Edwards'ın etkili performansıyla toparlanan Zalgiris, farkı 7 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe, soyunma odasına 50-43 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Shields'ın üç sayılık basketiyle 23. dakikada skoru 56-47'ye getiren Fenerbahçe, Key'in boyalı alandaki etkili oyunuyla kontrolü yeniden ele geçirdi. Sarı-lacivertliler, 29. dakikada Baldwin'in basketiyle farkı bir kez daha 20 sayıya çıkardı: 75-55. Fenerbahçe Tarfin, üçüncü periyodu 78-56 üstün tamamladı.

Son çeyrekte de rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, baştan sona üstün bir performans sergilediği karşılaşmadan 99-80 galip ayrıldı.