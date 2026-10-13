Fenerbahçe'den EuroLeague'de Zalgiris karşısında 19 sayılık galibiye
EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 mağlup etti. İlk çeyrekten itibaren skor üstünlüğünü elinde tutan sarı-lacivertliler, özellikle üçüncü periyottaki etkili oyunuyla farkı açtı. Fenerbahçe bu sonuçla 4. galibiyetine ulaşırken Zalgiris, sezonun 3. yenilgisini yaşadı.
EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Zalgiris ise 3. kez mağlup oldu.
MAÇTAN NOTLAR
Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı basketlerle başladı. Yakaladığı 15 sayılık seriyle skoru 22-7'ye getiren sarı-lacivertliler, oyunun kontrolünü ele geçirerek rakibinin boyalı alanda kolay sayı bulmasına izin vermedi. Melli'nin üç sayılık basketleriyle etkili olan Fenerbahçe, ilk periyodu 27-14 önde tamamladı.
İkinci periyoda 4 sayılık seriyle başlayan Zalgiris'e Fenerbahçe, üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle karşılık vererek skoru 36-18'e taşıdı. Mücadelenin 15. dakikasında farkı 22 sayıya çıkaran (42-20) sarı-lacivertliler karşısında konuk ekip oyuna ortak olmakta zorlandı. Ancak çeyreğin kalan bölümünde Edwards'ın etkili performansıyla toparlanan Zalgiris, farkı 7 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe, soyunma odasına 50-43 üstün gitti.
Üçüncü periyotta Shields'ın üç sayılık basketiyle 23. dakikada skoru 56-47'ye getiren Fenerbahçe, Key'in boyalı alandaki etkili oyunuyla kontrolü yeniden ele geçirdi. Sarı-lacivertliler, 29. dakikada Baldwin'in basketiyle farkı bir kez daha 20 sayıya çıkardı: 75-55. Fenerbahçe Tarfin, üçüncü periyodu 78-56 üstün tamamladı.
Son çeyrekte de rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, baştan sona üstün bir performans sergilediği karşılaşmadan 99-80 galip ayrıldı.
MÜCADELEDEN İSTATİSTİKLER
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Anne Panther (Almanya)
Fenerbahçe Tarfin: Sertaç Şanlı 6, Horton-Tucker 7, Forrest 4, Key 15, Shields 17, Melli 10, Larkin 5, Bingham 5, Baldwin 6, Clyburn 14, Sargiunas 7, Juzang 3
Zalgiris: Edwards 20, Lee 4, Sleva 6, Valanciunas 8, Ulanovas 5, Brown 7, Tubelis, Lo, Blazevic 4, Grigonis 8, Butkevicius 4, Sirvydis 8, Tubelis 6
1. Periyot: 27-14
Devre: 50-43
3. Periyot: 78-56