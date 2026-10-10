Fenerbahçe Tarfin'den 100 sayılık zafer: Çayırova deplasmanında kazanan kanarya

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etti. Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada ilk yarıyı 55-39 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Ev sahibi ekip ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı. Will Clyburn 18 sayıyla konuk takımın en skorer ismi oldu.