Marco Asensio ilk 11'e döndü ve Rizespor maçının 13. dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor'a konuk oluyor. Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, uzun süren sakatlığının ardından bu maçta ilk 11'de yerini geri aldı. Mücadelenin 13. dakikasında İspanyol oyuncu Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı ve golle geri dönüşe imza attı.