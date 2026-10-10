Marco Asensio ilk 11'e döndü ve Rizespor maçının 13. dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor'a konuk oluyor. Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, uzun süren sakatlığının ardından bu maçta ilk 11'de yerini geri aldı. Mücadelenin 13. dakikasında İspanyol oyuncu Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı ve golle geri dönüşe imza attı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio, uzun süren sakatlığının ardından yeniden ilk 11'de görev aldı. Sahalara dönüşünde etkili bir başlangıç yapan Asensio, karşılaşmanın 13. dakikasında attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
SAKATLIK SONRASI İLK 11'E DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak kalmıştı.
Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla yeniden ilk 11'de görev alan yıldız oyuncu, teknik heyetin tercih ettiği isimler arasında yer aldı.
Asensio, sahalara dönüş yaptığı mücadelede gol sevinci yaşayarak takımına önemli katkı verdi.
Saat 19.00'da başlayan karşılaşma şu an oynanıyor.
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