-°C
CANLI YAYIN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Rizespor'a karşı 3-0'lık zafer sonrası Aston Villa maçı için mesaj

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Rizespor'a karşı 3-0'lık zafer sonrası Aston Villa maçı için mesaj

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Rizespor'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler 3 puanı 3 golle aldı ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçı öncesi moral depoladı. Maçın ardından İsmail Kartal basın mensuplarına konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarıda rakibin etkili ataklar geliştirdiğini belirten Kartal, devre arasındaki uyarılarının ve oyuncu değişikliklerinin galibiyette etkili olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Aston Villa için de mesaj verdi.

İşte deneyimli teknik adamın açıklamaları...

Rizespor maçına İsmail Kartal (AA)Rizespor maçına İsmail Kartal (AA)

"KONSANTRASYONUMUZ O MAÇTA"

"Rizespor'a hazırlanırken, ne kadar iyi bir takım olduklarını anlattık. Bir golü bulduk, maça iyi başladık ama Rizespor ataklarını geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirdi. Devre arası daha baskılı oynamamız gerektiğini anlattık. Daha sonra değişikliklerle maçı 3-0 kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz. Çok fazla pozisyon beklemiyorduk, onlar da iyi yakım. Üç gol attık ama daha fazla olabilirdi. Rizespor da atabilirdi. Onlara da başarılar diliyoruz."

"Aston Villa, Brentford ile 2-2 berabere kalmış. Şimdi konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için çalışacağız."

Marco Asensio ilk 11'e döndü ve Rizespor maçının 13. dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı
Sonraki Haber
Marco Asensio ilk 11'e döndü ve Rizespor maçının 13. dakikasında Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın