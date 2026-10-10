Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarıda rakibin etkili ataklar geliştirdiğini belirten Kartal, devre arasındaki uyarılarının ve oyuncu değişikliklerinin galibiyette etkili olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Aston Villa için de mesaj verdi.

Rizespor maçına İsmail Kartal (AA)

"KONSANTRASYONUMUZ O MAÇTA"

"Rizespor'a hazırlanırken, ne kadar iyi bir takım olduklarını anlattık. Bir golü bulduk, maça iyi başladık ama Rizespor ataklarını geliştirdi. Onlar da bize gol atabilirdi. Devre arası daha baskılı oynamamız gerektiğini anlattık. Daha sonra değişikliklerle maçı 3-0 kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz. Çok fazla pozisyon beklemiyorduk, onlar da iyi yakım. Üç gol attık ama daha fazla olabilirdi. Rizespor da atabilirdi. Onlara da başarılar diliyoruz."

"Aston Villa, Brentford ile 2-2 berabere kalmış. Şimdi konsantrasyonumuzu o maça çevireceğiz. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için çalışacağız."