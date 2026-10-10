Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında! Tek hedef galibiyet: İşte muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. İşte karşılaşma öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri ve rekabetteki istatistikler...