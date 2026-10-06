Fenerbahçe'de Ethan Mbappe iddiası: Lille forması giyen 19 yaşındaki futbolcu transfer listesine alındı
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Kylian Mbappe'nin kardeşi, Lille forması giyen 19 yaşındaki Ethan Mbappe'nin menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildiği belirtildi. Genç futbolcunun transfer listesine eklendiği iddia edildi.
Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli ekibin gündemine bu kez Fransa'dan dikkat çeken bir isim geldi. Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe'nin aracı menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi.
19 yaşındaki futbolcu kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdürüyor.
+4 KONTENJANI İÇİN ALTERNATİF
Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle kadrodaki bir futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı, bunun yanı sıra +4 kontenjanına uygun 23 yaş altındaki isimleri de değerlendirdiği aktarıldı.
Bu doğrultuda menajerlerin Ethan Mbappe'yi sarı-lacivertli yönetime sunduğu ifade edildi.
Genç futbolcunun yaşı nedeniyle kontenjan planlamasına uygun bir seçenek olarak değerlendirildiği belirtildi.
TRANSFER LİSTESİNE EKLENDİ
Menajerlerden gelen önerinin ardından Fenerbahçe'nin Ethan Mbappe'yi transfer listesine aldığı aktarıldı.
Ancak sarı-lacivertli yönetimin 19 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda şu aşamada kesin bir karar vermediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin oyuncu izleme komitesi ile futbol direktörü Oğuz Çetin'in genç oyuncu hakkında hazırlayacağı raporların ardından teklif yapılıp yapılmayacağına karar verilecek.
LILLE İLE SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
Futbol kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başlayan Ethan Mbappe, daha sonra Lille'e transfer oldu.
Genç orta saha oyuncusunun Lille ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği belirtildi.
Sol ayağını kullanan Mbappe, Fransa U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
6 MAÇTA GOL VE ASİST
Ethan Mbappe bu sezon Lille formasıyla 6 resmi karşılaşmada görev aldı.
19 yaşındaki futbolcu ligde 1 gol kaydederken, Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e karşı oynanan ve Lille'in 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada da 1 asist yaptı.