Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekibin gündemine bu kez Fransa'dan dikkat çeken bir isim geldi. Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe'nin aracı menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği belirtildi.

19 yaşındaki futbolcu kariyerini Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de sürdürüyor.

+4 KONTENJANI İÇİN ALTERNATİF

Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle kadrodaki bir futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı, bunun yanı sıra +4 kontenjanına uygun 23 yaş altındaki isimleri de değerlendirdiği aktarıldı.

Bu doğrultuda menajerlerin Ethan Mbappe'yi sarı-lacivertli yönetime sunduğu ifade edildi.

Genç futbolcunun yaşı nedeniyle kontenjan planlamasına uygun bir seçenek olarak değerlendirildiği belirtildi.