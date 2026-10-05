Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanesiydi! Ilie Datcu hayatını kaybetti
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Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Rumen efsane kaleci Ilie Datcu hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulüp, tarihe geçen file bekçisinin vefat haberini duyurarak camiaya ve spor kamuoyuna başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yıllarca kalemizi başarıyla koruyan, kazandığı şampiyonluklarla tarihimize adını yazdıran kalecimiz Ilie Datcu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Datcu ailesine, sevenlerine ve büyük Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz. Çubuklu formaya verdiğin emekler unutulmayacak Datcu" ifadelerine yer verildi.