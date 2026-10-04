Sonrasında aldığı molayla toparlanan Biotekno Körfez Basket, Buie ve Davis'in sayılarıyla aradaki farkı azaltmaya çalıştı. Konuk ekip, ikinci çeyreğin bitimine 34 saniye kala Buie'nin serbest atıştan bulduğu sayıyla 7-0'lık seri yakaladı ve skor 45-44'e geldi.

Karşılaşmanın ikinci periyoduna hızlı başlayan ve dış atışlardan isabetler bulan Fenerbahçe Tarfin, Horton-Tucker'ın 13. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 10 sayıya çıkardı: 33-23.

MAÇTA ÇEKİŞME HİÇ BİTMEDİ

Üçüncü çeyrekte iki takımın da savunmadaki sertliği artırmasıyla taraflar sık sık serbest atış çizgisine gitti. Bu periyotta hücumdaki üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Tarfin, çeyreğin bitimine 45 saniye kala Clyburn'ün serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla farkı 13'e çıkardı: 68-55. Sarı-lacivertliler son periyoda da 68-55 önde girdi.

Son çeyrekte tempoyu artıran konuk ekip, özellikle Mitchell ile skor üreterek farkı azaltmaya çalıştı. Mücadelenin 37. dakikasında Mitchell'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 8-0'lık seri yakalayan Biotekno Körfez Basket, farkı 2 sayıya kadar indirdi: 78-76.

Ev sahibi ekip, Horton-Tucker ve Juzang'ın sayılarıyla toparlanarak farkı yeniden açmaya çalıştı. Biotekno Körfez Basket, Davis'in maçın bitimine 40 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle farkı 1'e indirdi: 85-84.

Fenerbahçe Tarfin, bitime 14 saniye kala Forrest'ın kullandığı şuttan yararlanamadı. Maçın bitimine 11 saniye kala savunma ribaundunu alan Barna, turnikeden sayı bulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 85-84 galip ayrıldı.

Horton-Tucker, kaydettiği 22 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Karşılaşmayı 21 sayıyla tamamlayan Juzang ise üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 3 şutun tamamında isabet buldu.