Fenerbahçe Tarfin son saniyelerde nefes aldı! Larkin ilk maçına çıktı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Biotekno Körfez Basket'i nefes kesen mücadelede 85-84 mağlup ederek ligde sezonun ilk galibiyetini aldı. Son çeyreğe 13 sayı önde giren sarı-lacivertliler, rakibinin geri dönüşüne rağmen son hücumda potasını savunarak galibiyete uzandı. Talen Horton-Tucker 22, Johnny Juzang 21 sayıyla öne çıkarken, sezon başında Anadolu Efes'ten transfer edilen Shane Larkin de Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Biotekno Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
MAÇTAN NOTLAR
Sarı-lacivertli ekip, boyalı alanda Horton-Tucker, dış atışlarda ise Onuralp Bitim'in bulduğu isabetlerle rakibine üstünlük kurarak ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci periyoduna hızlı başlayan ve dış atışlardan isabetler bulan Fenerbahçe Tarfin, Horton-Tucker'ın 13. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 10 sayıya çıkardı: 33-23.
Sonrasında aldığı molayla toparlanan Biotekno Körfez Basket, Buie ve Davis'in sayılarıyla aradaki farkı azaltmaya çalıştı. Konuk ekip, ikinci çeyreğin bitimine 34 saniye kala Buie'nin serbest atıştan bulduğu sayıyla 7-0'lık seri yakaladı ve skor 45-44'e geldi.
Kalan sürede başka sayı olmayınca sarı-lacivertliler soyunma odasına 45-44 üstün gitti.
MAÇTA ÇEKİŞME HİÇ BİTMEDİ
Üçüncü çeyrekte iki takımın da savunmadaki sertliği artırmasıyla taraflar sık sık serbest atış çizgisine gitti. Bu periyotta hücumdaki üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Tarfin, çeyreğin bitimine 45 saniye kala Clyburn'ün serbest atış çizgisinden bulduğu sayıyla farkı 13'e çıkardı: 68-55. Sarı-lacivertliler son periyoda da 68-55 önde girdi.
Son çeyrekte tempoyu artıran konuk ekip, özellikle Mitchell ile skor üreterek farkı azaltmaya çalıştı. Mücadelenin 37. dakikasında Mitchell'ın serbest atışlardan bulduğu sayılarla 8-0'lık seri yakalayan Biotekno Körfez Basket, farkı 2 sayıya kadar indirdi: 78-76.
Ev sahibi ekip, Horton-Tucker ve Juzang'ın sayılarıyla toparlanarak farkı yeniden açmaya çalıştı. Biotekno Körfez Basket, Davis'in maçın bitimine 40 saniye kala kaydettiği üç sayılık basketle farkı 1'e indirdi: 85-84.
Fenerbahçe Tarfin, bitime 14 saniye kala Forrest'ın kullandığı şuttan yararlanamadı. Maçın bitimine 11 saniye kala savunma ribaundunu alan Barna, turnikeden sayı bulmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleden 85-84 galip ayrıldı.
Horton-Tucker, kaydettiği 22 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Karşılaşmayı 21 sayıyla tamamlayan Juzang ise üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 3 şutun tamamında isabet buldu.
LARKİN'DEN İYİ BAŞLANGIÇ
Shane Larkin, sarı-lacivertli formayla ilk kez resmi bir maçta görev aldı.
2018-2026 yılları arasında Anadolu Efes'te forma giydikten sonra sezon başında Fenerbahçe Tarfin'e transfer olan Larkin, yeni takımıyla ilk resmi maçına Biotekno Körfez Basket karşısında çıktı.
Larkin, karşılaşmayı 3 sayıyla tamamladı.