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Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz'ı gözüne kestirdi! Arda Güler devrede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz'ı gözüne kestirdi! Arda Güler devrede

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden hız kazandı. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin, Real Madrid forması giyen Faslı yıldız Brahim Diaz'ı gündemine aldığı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu için bu ayın sonuna doğru resmi temasların başlaması planlanırken transferde dikkat çeken bir Arda Güler detayı da ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı. Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı-lacivertliler, şimdi de hücum hattına yapılacak hamle için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'nin özellikle sol kanat bölgesine takviye yapmak istediği ve teknik direktör İsmail Kartal'ın bu bölgenin güçlendirilmesini talep ettiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sıralarında ise dünya devinde forma giyen dikkat çekici bir isim bulunuyor.

Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz'ı gözüne kestirdi! Arda Güler devrede - 1

İLK HEDEF BRAHIM DIAZ

Fenerbahçe'nin sol kanat için gündemine aldığı ismin Real Madrid forması giyen Brahim Diaz olduğu ortaya çıktı.

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin, sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen 27 yaşındaki Faslı yıldız için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

RESMİ TEMAS İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Transfer operasyonunun takvimi de netleşmeye başladı. Fenerbahçe'nin Brahim Diaz için ekim ayının sonuna doğru resmi temaslara başlamasının planlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için Real Madrid'in kapısını çalarak bonservis teklifinde bulunmayı planladığı ifade edildi.

Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz'ı gözüne kestirdi! Arda Güler devrede - 2

ARDA GÜLER DEVREYE GİRECEK

Transfer girişiminde en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Arda Güler oldu.

Fenerbahçe'nin Brahim Diaz'ı ikna etme sürecinde eski futbolcusu ve Diaz'ın Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler'in de devreye girmesinin planlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin böylece transfer görüşmelerinde Arda faktöründen de yararlanmayı hedeflediği kaydedildi.

Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz'ı gözüne kestirdi! Arda Güler devrede - 3

REAL MADRID'DEN SÖZLEŞME HAMLESİ GELEBİLİR

Öte yandan Brahim Diaz'ın Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili İspanya'dan da dikkat çeken bir iddia geldi.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, 30 Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatma seçeneğini değerlendiriyor. İspanyol devinin bu hamleyle oyuncusunun transfer değerini korumayı amaçlayabileceği öne sürüldü.

Bu ihtimal, Fenerbahçe'nin olası transfer operasyonundaki en önemli başlıklardan biri olacak.

Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz'ı gözüne kestirdi! Arda Güler devrede - 4

FENERBAHÇE'DE OCAK OPERASYONU

Fenerbahçe yalnızca hücum hattı için değil, orta saha transferi için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemi öncesinde farklı profillerdeki orta saha oyuncularını takip ettiği ve scout çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Brahim Diaz cephesinde ise gözler ay sonunda başlaması planlanan temaslara çevrildi.

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