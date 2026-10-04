Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar şimdiden hız kazandı. Hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerin, Real Madrid forması giyen Faslı yıldız Brahim Diaz'ı gündemine aldığı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu için bu ayın sonuna doğru resmi temasların başlaması planlanırken transferde dikkat çeken bir Arda Güler detayı da ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesi hareketlilik başladı. Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı-lacivertliler, şimdi de hücum hattına yapılacak hamle için düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin özellikle sol kanat bölgesine takviye yapmak istediği ve teknik direktör İsmail Kartal'ın bu bölgenin güçlendirilmesini talep ettiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sıralarında ise dünya devinde forma giyen dikkat çekici bir isim bulunuyor.

İLK HEDEF BRAHIM DIAZ Fenerbahçe'nin sol kanat için gündemine aldığı ismin Real Madrid forması giyen Brahim Diaz olduğu ortaya çıktı. A Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerin, sağ ve sol kanadın yanı sıra 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen 27 yaşındaki Faslı yıldız için harekete geçmeye hazırlandığı öğrenildi. RESMİ TEMAS İÇİN TARİH BELLİ OLDU Transfer operasyonunun takvimi de netleşmeye başladı. Fenerbahçe'nin Brahim Diaz için ekim ayının sonuna doğru resmi temaslara başlamasının planlandığı aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu için Real Madrid'in kapısını çalarak bonservis teklifinde bulunmayı planladığı ifade edildi.