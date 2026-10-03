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Kanarya Azerbaycan'daki provada hata yapmadı! Fenerbahçe, Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kanarya Azerbaycan'daki provada hata yapmadı! Fenerbahçe, Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Azerbaycan'da oynadığı hazırlık maçında Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti. Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşmada Mason Greenwood kırmızı kart görürken, sarı-lacivertlilerin galibiyet gollerini N'Golo Kante ve genç futbolcu Çağrı Balta kaydetti.

Sarı-lacivertliler, Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan mücadeleye Mert Günok, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Archie Brown, Levent Mercan, N'Golo Kante, Efe Yılmaz, Mason Greenwood, Marco Asensio, Alaettin Ekici ve Çağrı Balta ilk 11'iyle çıktı.

Kanarya Azerbaycan'daki provada hata yapmadı! Fenerbahçe, Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti - 1

Turan Tovuz ise karşılaşmaya Aleksey Kenyaykin, Emmanuel Hackman, Haiderson Hurtado, Roderick Miller, Jorge Silva, Aleksa Jankovic, Alejandro Serrano, Steeve Beusnard, Denis Marandici, Ibrahima Wadji ve Diogo Balau ilk 11'iyle başladı.

Kanarya Azerbaycan'daki provada hata yapmadı! Fenerbahçe, Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti - 2

Fenerbahçeli futbolcu Mason Greenwood, rakibine yaptığı müdahalenin ardından 32. dakikada kırmızı kart gördü. İki takımın anlaşması gereği Greenwood oyundan çıkarken yerine Adnan Fettahoğlu dahil oldu.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kanarya Azerbaycan'daki provada hata yapmadı! Fenerbahçe, Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti - 3

Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini 60. dakikada N'Golo Kante, 74. dakikada ise Çağrı Balta kaydetti.

Sarı-lacivertli takımda Tarık Çetin, Yiğit Çolak, Baran Yolaçan, Onur Kuşçu, Ercüment Sancaklı ve Selahattin Sevim de ikinci yarıda forma şansı buldu.

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