Sarı-lacivertliler, Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan mücadeleye Mert Günok, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Archie Brown, Levent Mercan, N'Golo Kante, Efe Yılmaz, Mason Greenwood, Marco Asensio, Alaettin Ekici ve Çağrı Balta ilk 11'iyle çıktı.

Turan Tovuz ise karşılaşmaya Aleksey Kenyaykin, Emmanuel Hackman, Haiderson Hurtado, Roderick Miller, Jorge Silva, Aleksa Jankovic, Alejandro Serrano, Steeve Beusnard, Denis Marandici, Ibrahima Wadji ve Diogo Balau ilk 11'iyle başladı.

Fenerbahçeli futbolcu Mason Greenwood, rakibine yaptığı müdahalenin ardından 32. dakikada kırmızı kart gördü. İki takımın anlaşması gereği Greenwood oyundan çıkarken yerine Adnan Fettahoğlu dahil oldu.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.