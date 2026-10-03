UEFA Uluslar A Ligi’nde Belçika’nın Türkiye’yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada üçüncü golü kaydeden Lukaku, maçın ardından Fenerbahçe’deki durumuna ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Sarı-lacivertli ekipte aldığı süreden söz eden golcü futbolcu, konuyu kulüple görüşeceğini belirtirken, “Yerimi kazanmak için Fenerbahçe’ye geri döneceğim. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim” ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk iki maçını Fransa ve İtalya'ya kaybeden A Milli Futbol Takımı, Belçika deplasmanında ilk puanlarını almak için sahaya çıktı. Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda saat 21.45'te başlayan karşılaşma ATV'den naklen yayınlandı. Mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetti. Ay-yıldızlılar zaman zaman etkili olduğu maçta Belçika'nın gollerine engel olamadı ve karşılaşmayı 3-0 kaybetti. Karşılaşmanın ardından maçta 3. golü kaydeden Lukaku basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Lukaku, Fenerbahçe'de az süre almasına dikkat çekti.

"BU İLK KEZ BÖYLE OLMADI" "Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim."