Fenerbahçe’den tarihi zafer! 8-0’lık Eyüpspor galibiyeti Süper Lig tarihine geçti
Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Eyüpspor’u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Sarı-lacivertlilerin taraftarı önünde elde ettiği tarihi sonuç, Süper Lig’de bugüne kadar kaydedilen en farklı üçüncü galibiyet olarak listeye girdi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Eyüpspor karşısında tarihi bir sonuca imza attı. Sarı-lacivertliler, rakibini 8-0 mağlup ederek milli ara öncesinde gövde gösterisi yaptı.
Fenerbahçe'nin farklı zaferi yalnızca haftaya değil, Süper Lig tarihine de damga vurdu. Sarı-lacivertliler, elde ettiği sonuçla lig tarihinin en farklı galibiyetleri arasına girdi.
TARİHİ LİSTEDE ÜÇÜNCÜ SIRADA
Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşma, Süper Lig tarihinin en farklı üçüncü galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
Listenin zirvesinde Beşiktaş'ın Adana Demirspor karşısında aldığı 10-0'lık galibiyet yer alıyor. İkinci sırada ise Göztepe'nin Feriköy'ü 9-1 mağlup ettiği karşılaşma bulunuyor.
SÜPER LİG TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETLERİ
İşte Süper Lig'de tarihe geçmiş en farklı galibiyetler...
- Beşiktaş 10-0 Adana Demirspor
- Göztepe 9-1 Feriköy
- Fenerbahçe 8-0 Eyüpspor
- Konyaspor 8-0 Adana Demirspor
- Galatasaray 8-0 Altınordu
- Sarıyer 8-0 Çanakkale Dardanelspor
- Ankaragücü 8-0 Konyaspor
- Ankaragücü 0-8 Galatasaray
- Bursaspor 8-0 Ankaragücü
- Galatasaray 9-2 Adana Demirspor