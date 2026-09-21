Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Eyüpspor karşısında tarihi bir sonuca imza attı. Sarı-lacivertliler, rakibini 8-0 mağlup ederek milli ara öncesinde gövde gösterisi yaptı.

Fenerbahçe'nin farklı zaferi yalnızca haftaya değil, Süper Lig tarihine de damga vurdu. Sarı-lacivertliler, elde ettiği sonuçla lig tarihinin en farklı galibiyetleri arasına girdi.