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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: Galatasaray favori, Fenerbahçe yakın takipte

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: Galatasaray favori, Fenerbahçe yakın takipte

Trendyol Süper Lig’de 6. hafta karşılaşmalarının ardından şampiyonluk oranları yeniden şekillendi. Trabzonspor deplasmanında 4-0 mağlup olmasına rağmen Galatasaray, 2.02’lik oranla favori gösterildi. Fenerbahçe 2.85 ile ikinci, Beşiktaş ise 5.60 ile üçüncü sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de ilk 6 haftalık bölümün tamamlanmasının ardından şampiyonluk yarışı kızıştı. Haftanın dikkat çeken sonuçları sonrasında takımların şampiyonluk oranları güncellendi.

Trabzonspor deplasmanında 4-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşayan Galatasaray, buna rağmen listenin ilk sırasındaki yerini korudu. Sarı-kırmızılılara şampiyonluk için 2.02 oran verildi.

İşte Süper Lig'de yenilenen şampiyonluk oranları..

GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI

#Trendyol Süper Lig #Beşiktaş #Fenerbahçe #Galatasaray #Trabzonspor
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