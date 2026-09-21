Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: Galatasaray favori, Fenerbahçe yakın takipte
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Trendyol Süper Lig’de 6. hafta karşılaşmalarının ardından şampiyonluk oranları yeniden şekillendi. Trabzonspor deplasmanında 4-0 mağlup olmasına rağmen Galatasaray, 2.02’lik oranla favori gösterildi. Fenerbahçe 2.85 ile ikinci, Beşiktaş ise 5.60 ile üçüncü sırada yer aldı.
Trendyol Süper Lig'de ilk 6 haftalık bölümün tamamlanmasının ardından şampiyonluk yarışı kızıştı. Haftanın dikkat çeken sonuçları sonrasında takımların şampiyonluk oranları güncellendi.
Trabzonspor deplasmanında 4-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşayan Galatasaray, buna rağmen listenin ilk sırasındaki yerini korudu. Sarı-kırmızılılara şampiyonluk için 2.02 oran verildi.
İşte Süper Lig'de yenilenen şampiyonluk oranları..
GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI
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Galatasaray: 2.02
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Fenerbahçe: 2.85
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Beşiktaş: 5.60
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Trabzonspor: 6.60