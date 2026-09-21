Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi: Galatasaray favori, Fenerbahçe yakın takipte

Trendyol Süper Lig’de 6. hafta karşılaşmalarının ardından şampiyonluk oranları yeniden şekillendi. Trabzonspor deplasmanında 4-0 mağlup olmasına rağmen Galatasaray, 2.02’lik oranla favori gösterildi. Fenerbahçe 2.85 ile ikinci, Beşiktaş ise 5.60 ile üçüncü sırada yer aldı.