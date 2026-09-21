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Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında 8-0'lık şölenine spor yazarlarının yorumu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Saat 17.00'de başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetti. Sarı-lacivertliler, rakibini 8-0 yenerek taraftarı önünde gövde gösterisi yaptı ve tarihi bir skora imza attı. Bu sonuçla Kanarya, milli ara öncesi moral depoladı. İşte maça ilişkin spor yazarlarının değerlendirmeleri...

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında 8-0'lık şölenine spor yazarlarının yorumu 1

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde ederek milli araya moralli girdi.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında elde ettiği 8-0 galibiyetle kulüp tarihinin en farklı lig galibiyetine de imza attı.

Karşılaşmayı 8-0 kazanan sarı-lacivertliler, daha önce 8 kez yaşadığı 7 farklı galibiyetlerini de geride bıraktı.

Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de rakiplerine karşı 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler elde etmişti.

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında 8-0'lık şölenine spor yazarlarının yorumu 2

MURIQI'DEN MAÇA DAMGA

Eyüpspor karşısında farklı kazanan Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muric, attığı 4 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Maçın 7. dakikasında farkı 2'ye çıkaran Muric, 21. dakikada skoru 3-0 yapan isim oldu. İkinci yarıda da gollerini sürdüren Muric, 47 ve 55. dakikalarda kaydettiği gollerle farkın açılmasını sağladı.

Eyüpspor karşısında 4 gol sevinci yaşayan deneyimli golcü, bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.

TÜMOSAN Konyaspor ve Samsunspor maçlarında da gol kaydeden deneyimli oyuncu, ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.

Muric, 69. dakikada yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.

Son olarak geçen sezon İspanya LaLiga'da 17 Ocak 2026'da oynanan Mallorca-Athletic Bilbao mücadelesinde hat-trick yapan Muric, o tarihten sonra bir maçta en fazla gol kaydettiği mücadeleyi oynadı.

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında 8-0'lık şölenine spor yazarlarının yorumu 3

GREENWOOD GERİ DÖNDÜ

Eyüpspor karşısında fileleri 2 kez havalandıran Mason Greenwood, ligde 3 maç aradan sonra golle buluştu. Mücadelenin 5. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen İngiliz futbolcu, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

Ligin 2. haftasında iç sahada TÜMOSAN Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Greenwood, ligdeki gol sayısını da 4'e yükseltti.

İşte spor yazarlarının maçın ardından yaptığı yorumlar...

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında 8-0'lık şölenine spor yazarlarının yorumu 4

HAKKI YALÇIN: "AŞIK HAVA MATİNESİ"

"Bana sorarsanız Eyüp maçı, Fenerbahçe adına kötü futbola başkaldırının açılış maçı. Bu sonuç Konya'da koşar gibi yapanlarla Eyüpspor karşısında koşanlar arasındaki farkın yansıması. Kim ne derse desin bu takıma galibiyet yakışıyor mazeret değil. O yüzden bu sonucu "endişeye mahal yok" konulu bir dönüş manevrası sayalım. Bir teknik adamın kendi yoluna koyduğu taşları da kaldırdığını varsayalım. Eyüpspor'un hangi kafayla savunmayı bu kadar önde kurduğunun hesabı yok. İki takım arasındaki kalite farkını yok saymak da insafsızlık olur. Ama Fenerbahçenin hakkını vermezsek daha büyük haksızlık olur. Çünkü bu takım yıllardır böyle rakiplere verdiği puanların bedelini ödedi.

Maç boyu oyunu tamamen kontrolünde tutan ve rakibine neredeyse top göstermeyen bir Fenerbahçe vardı. Ritmini tutturan ve direncini sahaya yayan takımdaki heyecan ve istek, Vedat Muric'in yüzünü kaleye dönük oynamasıyla doğru orantılıydı ve Muric golcü olmanın bütün sırlarını ifşa etti. Bir futbolcunun kendisini golcü olduğuna inandırması gerekmiyor, sadece olması gerektiği yerde bulunması ve vuruş ustalığına sahip olması yeterli. Muric'in attığı goller kadar dinamizmi ve yıpratıcı yanı geçmiş maçların çok önündeydi. Lukaku oyuna girdikten sonra girdiği iki net pozisyonu harcadıktan sonra kendi kendime söylendim. "Bu takıma gol atamayan bir santrfor başka kime atar acaba?" Herhalde hazırlıkları biraz daha sürecek gibi.

Rakip ne olursa olsun, Fenerbahçe adına önceki maçlarda hırıltılı orta alan bu kez oksijen deposuydu. 'Gündüz gözüyle ressam' benim için Guendouzi'ydi. Hem klastı hem de kaleye şut çekme özelliğinden yoksun olmanın ipini çekerken ve kendine yakışan bir gol attı. Sol ayağındaki sihri yaratıcı bir güce dönüştüren Greenwood için de özel bir gündü. Ake ve Kante benim için zaten her maçta tırnak içinde. İsmail Yüksek'i de harika buldum. Takım farklı bir sonuca koşarken bile kaleci Ederson'un oyunu ne kadar ciddiye aldığını ilk yarıda iki pozisyonda gördük. Aslına bakarsanız takımın bu sezon en değerli kazancı.

Rakip ne olursa olsun, böyle farklı bir sonuç taraftar için futbol sinemasında; "aşık hava matinesiydi." Son yıllarda bu kadar keyifli izledikleri maç çok azdır. Madem öyle futbolun kapısı açıldıysa; mazeretlerin değil, futbolun ustalığına soyunanları görmek istiyoruz. Bir maçta değil her maçta."

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında 8-0'lık şölenine spor yazarlarının yorumu 5

EMRE BOL: "UÇUŞ MODU"

"Fenerbahçe Eyüpspor'a gol oldu yağdı adeta. Öncelikle şunu söyleyeyim; bu maç kesinlikle gösterge bir maç olmaz.
Zira rakibin seviyesi düşük bile değil. Yerlerde, yerlerde!
Eyüpspor yönetimi hiç kusura bakmasın, bu takım paraşütsüz düşer.
Ancak öyle ya da böyle hem İsmail Kartal'a hem Fenerbahçe yönetimine hem de camiaya büyük moral oldu.
Oyuncular gol-asist istatistiklerini arttırdılar. Taraftarın hedefindeki futbolcular için dahi barışma fırsatıydı.
Fenerbahçe'de kötü, Eyüpspor'da ise iyi oynayan kimse yoktu. Vedat Muriç üzerindeki pası tamamen attı.
Oyundan çıkmasaydı büyük ihtimalle kariyer rekoru kıracaktı.

İsmail hocadan onu çıkaracağına Lukaku'yla birlikte oynatıp denemesini beklerdim. Dediğimi yapsaydı Beşiktaş'ın 10-0'lık tarihi rekoru bile kırılabilirdi. Kimse dediğimi ciddiye almamazlık yapmasın.
Böyle rekorlar uzun süre konuşulan hatta hafızalara kazınan şeylerdir.
Lukaku'yu izledikçe inanın bazen hayrete düşüyorum. Böylesine ağır bir oyuncunun nasıl büyük takımlarda büyük istatistiklere imza attığına şaşırmamak mümkün değil. Bence bu sezon sarılacivertlilerin bir numaralı santrforu Vedat olur. Lukaku kendine gelmezse devre arası yollar ayrılır. Milli araya gövdeli skorla gitmek moral verdi. Şimdi sıra İsmail Kartal'da… Geniş arayı yeni planlar yaparak, oyuncuları fiziksel olarak yükseltmesi gerekiyor."

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında 8-0'lık şölenine spor yazarlarının yorumu 6

ZEKİ UZUNDURUKAN: "BEYAZ SAYFA"

"Fenerbahçe'ye ilaç gibi gelen bir galibiyet oldu. Fenerbahçe adeta leblebi gibi gol atarken, Eyüpspor sürekli santra yapmak zorunda kaldı. Maçın hemen başında Greenwood ile gelen gol, Kadıköy'de Fenerbahçe'nin farka gideceğinin sinyalini verdi. Tek kale bir maç oldu. Eyüpspor'un çok zayıf bir kadrosu var. Futbol bilgisine hayranlık duyduğum ve çok iyi bir teknik adam olduğuna inandığım Özhan Pulat ne yapsın ki bu kadro ile... Eyüpspor ocak ayında kadrosunu güçlendirmeli. Yoksa bu ligde kalıcı olmaları çok zor. Maç daha birinci dakikadan itibaren karınca ile filin savaşına döndü. Fenerbahçe tam 8 gol atarken birçok gol pozisyonundan da yararlanamadı. İki takım arasındaki güç ve kalite farkı, güneş ışığı ile mum aydınlığı misaliydi.

İsmail Kartal'ın istifa edip, tekrar geri dönmesiyle türbülansa giren Fenerbahçe, bu tarihi galibiyet ile kendine geldi. Milli maç arasına çok moralli girdi. Bir gün öncesinden Trabzonspor'un Galatasaray'ı farkı mağlup etmesi, Fenerbahçe'yi Eyüpspor maçına öyle bir motive etmiş ki... Ayağına topu alan her oyuncu, rakip kalede gol aradı. Vedat Muriç ve Greenwood'un ön plana çıktığı bir maç oldu. Kadıköy'de tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, art arda gelen gollerle harika bir pazar günü yaşamış oldular. Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında aldığı şaşaalı galibiyet ile şampiyonluk yarışına dört elle sarıldı. İsmail Kartal, koltuğunu sağlamlaştırdı. En önemlisi ise taraftarın, takıma olan güveni arttı. Fenerbahçe, dün Kadıköy'de beyaz bir sayfa açtı. Bu sayfaya tarihi sezonun ilk sonucunu yazdı: 8-0.

Yine de Eyüpspor karşısında alınan bu farklı sonuç, Fenerbahçe'de bir rehavet havasına dönüşmemeli. Çünkü rakip gerçekten çok zayıftı. Fenerbahçe'nin zorluk derecesi yüksek maçlarda göstereceği reaksiyon çok önemli. Bu ligde zayıf takımlar kadar çok güçlü takımlar da var. Bu sezon şampiyonu, güçlü takımlar karşısında alınan sonuçlar belirleyecek. O yüzden İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki eksikleri çok iyi görmesi ve güçlü rakiplerini çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Tek kaleye dönen maçta rakip kaleye atılan 8 gol, elbette ki Fenerbahçe'ye büyük bir özgüven kazandırdı. Fenerbahçe'yi ligden çok Şampiyonlar Ligi maçları yoracak. O yüzden lig ve Şampiyonlar Ligi kadrolarının çok iyi planlanması gerekiyor."

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında 8-0'lık şölenine spor yazarlarının yorumu 7

MUSTAFA ÇULCU: "VAR'A YASLANIYORLAR"

"Bir gün önce oynanan Trabzon-G.Saray maçından sonra Fenerbahçe, bu karşılaşmayı aldığında liderlik yarışına ortak olacağını bildiği için fırsatı iyi değerlendirdi. İştahlı ve baskılı oyunla daha ilk yarıda 5 fark yaptı. Hiçbir şey yapamayan çaresiz kalan bu Eyüpspor'a, Allah Eyüp Sultan sabrı versin. 4 golle Vedat ve 2 gol-1 asistle Greenwood şov yaptı. Çok ağır basan ve üstün oynayan Fenerbahçe gollere doymadı. 8 golle moralleri yükselten pek çok şeyi değiştiren görkemli bir galibiyet aldı. Kadir Sağlam maçın daha 30. saniyesi pozisyonu VAR'dan daha iyi açıdan görüyor olmasına rağmen penaltıyı veremedi, VAR müdahalesi yedi. FIFA hakemine yakışmadı. Hakemlerimizin genci, yaşlısı, acemisi, ustası fark etmiyor VAR'a yaslanmadan maç yönetmeyi öğrenmeli. Penaltı öncesi, Kerem'in ofsaytlık bir durumu yok. Hakemin Semedo-Yao mücadelesini avantaja bırakması doğru, devamında Yao'nun kötü pasını Skriniar kesti ve oyun sürdü. 4. gol geldi, gol temiz. Maçta diğer penaltı beklentilerinde devam kararları ve gol iptal kararları doğru. 88'de önce avantaja bırakması sonra Lukaku ve Anıl'a gösterdiği sarı örnek bir uygulamaydı.

Amed, önde kontrollü ve agresif baskı yaptı. Nübel'in topu, stoperlere ve beklere oynaması sonrasında takım halinde organize şok prese başlıyorlar ve bu presle golleri buldular. Çabuk oyuncularla savunma arkasına koşularla kontratak tehditleri oluşturdular. Beşiktaş kanatları kullanmak istedi, olmadı. Merkezden denedi olmadı. Geriden iyi çıkamadı, pas oyununu kuramadı. Ceza alanı dışından iki şut şok goller gününde olmayan kaleci Nübel'i ve Beşiktaş'ı şoka soktu. Değişiklikler, ikinci yarıda ön alanda etkili oldu. Top kayıpları, bireysel hatalar, yorgunluk, rotasyon Beşiktaş'a mağlubiyeti getirdi. Amed coşkulu oyunla galibiyeti ve liderliği elde etti. Ali Şansalan, bire bir markajlı agresif temaslı maçta çok koştu. Amed ilk golü öncesinde Salih'e faul yok gol temiz. 35'te Amed ceza alanında Bates-Vlahovic mücadelesinde Bates, lehine bir faul uydurdu. Oysa biraz dikkatli ve cesur olsa Vlahovic'e yapılan sahada penaltı vermeliydi ve rakibini tutarak bariz gol şansını ihlalden Bates'i ihraç etmeliydi. Ama savunma lehine faulü çaldı, her şeyi bitirdi. 74'te Beşiktaş penaltı bekledi devam kararı doğru. 84'te Cisse'nin ilk sarısı tartışılır ama ikinci sarıdan ihracı doğru. 90+5'te kol profesyonelce genişliyor bariyer oluyor, net penaltı ama veremedi, VAR müdahalesi yedi."

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında 8-0'lık şölenine spor yazarlarının yorumu 8

AHMET ÇAKAR: "VEDAT ÇIKMASA DAHA ÇOK ATARDI"

"Fenerbahçe, gol oldu yağdı ya da bütün stresini Eyüp üzerinde attı… Çok net bir antrenman maçı. Hatta kendi PAF takımıyla oynasa daha fazla zorlanırdı. İlk 20 dakikada 3 oldu. Tek tek o iyi oynadı, bu oynamadı demeyelim. Herkes güle oynaya oynadı. Daha ilk dakikada Vedat'a yapılan penaltı sonrası Greenwood'un golüyle 1-0 oldu. Ardından arka arkaya goller geldi. Vedat Muriqi 4 kez ağları buldu. Çıkmasa belki birkaç tane daha atardı. Böylelikle Fenerbahçe milli araya problemsiz, farklı kazandığı bir maçla girmiş oldu. Eyüpspor için maalesef çok kötü şeyler söylemek zorundayız. Küme düşmenin bir numaralı adayı... 'Bu takım nasıl Süper Lig takımı' dedirtircesine oynadılar… Daha doğrusu oynayamadılar. Kerem değişik bir futbolcu... Tıpkı Barış gibi... Bazen öyle iyi işler yapıyor ki 'Vay bee' dedirtiyor. Bazen de amatör futbolcunun bile yapmayacağı top kaybı, koordinasyon eksikliğinden kaynaklanan topu yanlış istoplama gibi yanlış zamanda ayağından çıkarmak gibi işlere de imza atıyor. Gelelim hakeme; maçta hakemlik bir şey yok. Buna rağmen ilk dakikadaki penaltıyı Kadir Sağlam yine veremedi. Açık bir penaltı. Vedat'ın ayakkabısı çıkıyor. Hakem 'devam' diyor. VAR, hakemi davet edip penaltıyı verdiriyor. Anlaşılır gibi değil. İddia ediyorum, dün maçı Eyüpspor'un hocası ve başkanı birlikte yönetseler, kalede de bir değil iki kaleci olsa maç yine böylesine ağır farkla biterdi."

Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında 8-0'lık şölenine spor yazarlarının yorumu 9

ÖMER ÜRÜNDÜL: "20 DAKİKADA MAÇI BİTİRDİ"

"Dün öyle bir maç izledim ki teknik bir analiz yapmak mümkün değil. Eyüpspor, kalecisinden en uçtaki oyuncusuna kadar çok zayıf bir ekip. Fenerbahçe'nin puan kaybına tahammülü olmayışı, rakibi küçümseme anlayışını ortadan kaldırmıştı. Fırtına gibi bir başlangıç, daha ilk 20 dakikada maç bitti. Ondan sonra da 90 dakikanın sonunda ortaya 8 gollü bir galibiyet çıktı. Gelelim genel gözlemlerime…

Dünün iki tane önemli artısı vardı. Biri Vedat'ın performansı, 4 gol ve kendisine yapılan penaltı. İkincisi de takım olarak rahat giden bir maçta iş ciddiyetini hiçbir oyununun bırakmayışıydı. Bir de İsmail Yüksek olayı var. Bir defa kesinlikle kulübe oyuncusu değil. İkinci yarıda girdi, belki kolay maç ama önemli pres özelliklerini sergiledi. Bir de kazanılması gereken bir Bartuğ Elmaz var. Çok az görev yaptı, hep başarılıydı. Milli Takım'a da çağırıldı. Mesela İsmail Kartal'ın, Kante'yi hiç oynatmaması, İsmail ile başlayıp sonra da Bartuğ ile devam etmesi gerekirdi.


Bir önemli konu da Lukaku'nun durumu. Böyle önemli santrforu kazanmak gerekiyor. Şu andaki fizik gücü yetersiz. Bunu görmesine rağmen İsmail Kartal, kritik Gaziantep maçında Lukaku ile başladı. Bu riski aldığına göre o da kazanmak istiyor. O zaman dün niye 70. dakikayı bekliyorsun. İkinci yarı Lukaku'yu oyuna al, Vedat'ın istekli oluşu seni motive edebilir ama o zaman fark 5'ken, çift santrfor oynat."

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