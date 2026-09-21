Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında 8-0'lık şölenine spor yazarlarının yorumu
Trendyol Süper Lig'in 6. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Saat 17.00'de başlayan maçı hakem Kadir Sağlam yönetti. Sarı-lacivertliler, rakibini 8-0 yenerek taraftarı önünde gövde gösterisi yaptı ve tarihi bir skora imza attı. Bu sonuçla Kanarya, milli ara öncesi moral depoladı. İşte maça ilişkin spor yazarlarının değerlendirmeleri...
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde ederek milli araya moralli girdi.
KULÜP TARİHİNDE BİR İLK
Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında elde ettiği 8-0 galibiyetle kulüp tarihinin en farklı lig galibiyetine de imza attı.
Karşılaşmayı 8-0 kazanan sarı-lacivertliler, daha önce 8 kez yaşadığı 7 farklı galibiyetlerini de geride bıraktı.
Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de rakiplerine karşı 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler elde etmişti.
MURIQI'DEN MAÇA DAMGA
Eyüpspor karşısında farklı kazanan Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muric, attığı 4 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.
Maçın 7. dakikasında farkı 2'ye çıkaran Muric, 21. dakikada skoru 3-0 yapan isim oldu. İkinci yarıda da gollerini sürdüren Muric, 47 ve 55. dakikalarda kaydettiği gollerle farkın açılmasını sağladı.
Eyüpspor karşısında 4 gol sevinci yaşayan deneyimli golcü, bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.
TÜMOSAN Konyaspor ve Samsunspor maçlarında da gol kaydeden deneyimli oyuncu, ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.
Muric, 69. dakikada yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.
Son olarak geçen sezon İspanya LaLiga'da 17 Ocak 2026'da oynanan Mallorca-Athletic Bilbao mücadelesinde hat-trick yapan Muric, o tarihten sonra bir maçta en fazla gol kaydettiği mücadeleyi oynadı.
GREENWOOD GERİ DÖNDÜ
Eyüpspor karşısında fileleri 2 kez havalandıran Mason Greenwood, ligde 3 maç aradan sonra golle buluştu. Mücadelenin 5. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen İngiliz futbolcu, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.
Ligin 2. haftasında iç sahada TÜMOSAN Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Greenwood, ligdeki gol sayısını da 4'e yükseltti.
İşte spor yazarlarının maçın ardından yaptığı yorumlar...
HAKKI YALÇIN: "AŞIK HAVA MATİNESİ"
"Bana sorarsanız Eyüp maçı, Fenerbahçe adına kötü futbola başkaldırının açılış maçı. Bu sonuç Konya'da koşar gibi yapanlarla Eyüpspor karşısında koşanlar arasındaki farkın yansıması. Kim ne derse desin bu takıma galibiyet yakışıyor mazeret değil. O yüzden bu sonucu "endişeye mahal yok" konulu bir dönüş manevrası sayalım. Bir teknik adamın kendi yoluna koyduğu taşları da kaldırdığını varsayalım. Eyüpspor'un hangi kafayla savunmayı bu kadar önde kurduğunun hesabı yok. İki takım arasındaki kalite farkını yok saymak da insafsızlık olur. Ama Fenerbahçenin hakkını vermezsek daha büyük haksızlık olur. Çünkü bu takım yıllardır böyle rakiplere verdiği puanların bedelini ödedi.
Maç boyu oyunu tamamen kontrolünde tutan ve rakibine neredeyse top göstermeyen bir Fenerbahçe vardı. Ritmini tutturan ve direncini sahaya yayan takımdaki heyecan ve istek, Vedat Muric'in yüzünü kaleye dönük oynamasıyla doğru orantılıydı ve Muric golcü olmanın bütün sırlarını ifşa etti. Bir futbolcunun kendisini golcü olduğuna inandırması gerekmiyor, sadece olması gerektiği yerde bulunması ve vuruş ustalığına sahip olması yeterli. Muric'in attığı goller kadar dinamizmi ve yıpratıcı yanı geçmiş maçların çok önündeydi. Lukaku oyuna girdikten sonra girdiği iki net pozisyonu harcadıktan sonra kendi kendime söylendim. "Bu takıma gol atamayan bir santrfor başka kime atar acaba?" Herhalde hazırlıkları biraz daha sürecek gibi.
Rakip ne olursa olsun, Fenerbahçe adına önceki maçlarda hırıltılı orta alan bu kez oksijen deposuydu. 'Gündüz gözüyle ressam' benim için Guendouzi'ydi. Hem klastı hem de kaleye şut çekme özelliğinden yoksun olmanın ipini çekerken ve kendine yakışan bir gol attı. Sol ayağındaki sihri yaratıcı bir güce dönüştüren Greenwood için de özel bir gündü. Ake ve Kante benim için zaten her maçta tırnak içinde. İsmail Yüksek'i de harika buldum. Takım farklı bir sonuca koşarken bile kaleci Ederson'un oyunu ne kadar ciddiye aldığını ilk yarıda iki pozisyonda gördük. Aslına bakarsanız takımın bu sezon en değerli kazancı.
Rakip ne olursa olsun, böyle farklı bir sonuç taraftar için futbol sinemasında; "aşık hava matinesiydi." Son yıllarda bu kadar keyifli izledikleri maç çok azdır. Madem öyle futbolun kapısı açıldıysa; mazeretlerin değil, futbolun ustalığına soyunanları görmek istiyoruz. Bir maçta değil her maçta."
EMRE BOL: "UÇUŞ MODU"
"Fenerbahçe Eyüpspor'a gol oldu yağdı adeta. Öncelikle şunu söyleyeyim; bu maç kesinlikle gösterge bir maç olmaz.
Zira rakibin seviyesi düşük bile değil. Yerlerde, yerlerde!
Eyüpspor yönetimi hiç kusura bakmasın, bu takım paraşütsüz düşer.
Ancak öyle ya da böyle hem İsmail Kartal'a hem Fenerbahçe yönetimine hem de camiaya büyük moral oldu.
Oyuncular gol-asist istatistiklerini arttırdılar. Taraftarın hedefindeki futbolcular için dahi barışma fırsatıydı.
Fenerbahçe'de kötü, Eyüpspor'da ise iyi oynayan kimse yoktu. Vedat Muriç üzerindeki pası tamamen attı.
Oyundan çıkmasaydı büyük ihtimalle kariyer rekoru kıracaktı.
İsmail hocadan onu çıkaracağına Lukaku'yla birlikte oynatıp denemesini beklerdim. Dediğimi yapsaydı Beşiktaş'ın 10-0'lık tarihi rekoru bile kırılabilirdi. Kimse dediğimi ciddiye almamazlık yapmasın.
Böyle rekorlar uzun süre konuşulan hatta hafızalara kazınan şeylerdir.
Lukaku'yu izledikçe inanın bazen hayrete düşüyorum. Böylesine ağır bir oyuncunun nasıl büyük takımlarda büyük istatistiklere imza attığına şaşırmamak mümkün değil. Bence bu sezon sarılacivertlilerin bir numaralı santrforu Vedat olur. Lukaku kendine gelmezse devre arası yollar ayrılır. Milli araya gövdeli skorla gitmek moral verdi. Şimdi sıra İsmail Kartal'da… Geniş arayı yeni planlar yaparak, oyuncuları fiziksel olarak yükseltmesi gerekiyor."