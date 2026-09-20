İrfan Can Kahveci’den 482 gün sonra gelen gol! Fenerbahçe’nin yıldızı 1 gol ve 2 asistlik performansıyla parladı
Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Eyüpspor’un 8-0 mağlup edildiği karşılaşmada 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı. Sarı-lacivertli formayla son golünü 26 Mayıs 2025’te Hatayspor’a atan 31 yaşındaki futbolcu, 482 günlük hasretini sona erdirdi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı.
Sarı-lacivertlilerin farklı galibiyetinde İrfan Can Kahveci de sergilediği performansla öne çıktı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 1 gol ve 2 asist üreterek üç gole doğrudan katkı sağladı.
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla 482 gün sonra gol sevinci yaşadı.
482 GÜNLÜK HASRET SONA ERDİ
Eyüpspor karşısında fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla uzun süren gol hasretini bitirdi.
31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe adına son golünü 26 Mayıs 2025 tarihinde oynanan Hatayspor karşılaşmasında kaydetmişti.
Milli futbolcu, Eyüpspor karşısında attığı golle 482 gün sonra Fenerbahçe formasıyla yeniden gol sevinci yaşadı.
ÜÇ GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI
Teknik heyetin ilk 11'de görev verdiği İrfan Can Kahveci, mücadelede yalnızca attığı golle değil, hazırladığı pozisyonlarla da galibiyetin mimarları arasına girdi.
Tecrübeli oyuncu, 1 gol ve 2 asistle Fenerbahçe'nin üç golüne doğrudan katkı sağladı.
Eyüpspor karşısında 90 dakika sahada kalan İrfan Can, hücumdaki etkili oyunuyla dikkat çekti.
GEÇEN SEZON KASIMPAŞA'DA FORMA GİYDİ
Fenerbahçe'de altıncı sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.
Kasımpaşa formasıyla çıktığı karşılaşmalarda iki gol kaydeden milli futbolcu, sezon sonunda sarı-lacivertli takıma döndü.
İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşısında bulduğu golle Fenerbahçe kariyerindeki uzun süreli sessizliğini de bozmuş oldu.
BU SEZON BEŞİNCİ MAÇINA ÇIKTI
İrfan Can Kahveci, bu sezon Süper Lig'de beşinci kez forma giydi.
Bu karşılaşmaların dördüne ilk 11'de başlayan 31 yaşındaki oyuncu, Eyüpspor maçında ortaya koyduğu 1 gol ve 2 asistlik performansla sezonun en etkili oyunlarından birini sergiledi.