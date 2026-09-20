Kosovalı yıldız Fenerbahçe kariyerinde ilk hat-trick'ine ulaşırken, kariyerinde ise ilke kez bir karşılaşmada 4 gol birden attı.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Eyüpsporu konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, maça çok hızlı başladı ve art arda gollerle skoru 7-0'a getirdi. Kanarya'nın forveti Vedat Muriqi ise 4 golle damga vurdu.

Kosovalı golcü, sarı-lacivertli ekipte ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterirken, aynı zamanda profesyonel kariyerinde de bir maçta ilk kez 4 gol kaydetti.

Kosovalı yıldız maçta 4 gol kaydederek Süper Lig'in gol krallığı yarışında iddialı bir konuma geldi. Maç öncesi 2 golü bulunan Muriqi, Eyüpspor karşılaşmasında 4 gol birden bularak toplamda 6 gole ulaştı ve tabloda Salah'ın ardında yerleşti.

MAÇTAN NOTLAR

7. dakikada orta alanda İrfan Can'ın ara pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Kerem pasını verdi ve Vedat Muriqi tamamladı: Skor 2-0'a geldi.

Mason Greenwood sağ kanattan topu taşıdı ve etkili bir şut çıkardı. Kaleciden dönen top altı pasın içinde kaldı. Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriqi ise bu hatayı affetmedi ve 21. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

46. dakikada Archie Brown'un pasında Vedat Muriqi bir kez daha fileleri havalandırdı ve hat-trick yaptı: Durum 6-0

Kornerden kullanılan topta Vedat Murıqı yükseldi ve kafayla topu ağlara yolladı: Maçta skor 7-0