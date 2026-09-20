İsmail Kartal'dan Eyüpspor maçı öncesi Fenerbahçe taraftarına mesaj: “Daha yolun başındayız”
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara seslendi. Sezonun henüz başında olduklarını vurgulayan Kartal, camiadan takıma destek istedi ve “Ümitsizliğe kapılmasınlar” mesajını verdi.
İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar Günü Eyüpspor'u konuk edecekleri maç öncesi sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu.
Ligde sadece 7 puan toplayabilen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Kartal, Eyüpspor maçı öncesi sosyal medya üzerinden taraftara seslendi.
"ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASINLAR"
Daha sezonun başında olduklarını belirten Kartal, "Önümüzde çok uzun bir yol var. Biz büyük Fenerbahçe camiası olarak hazırız. Oyuncularımızla her kulvarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birlikteyiz, iletişimimiz gayet iyi. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz. Bütün taraftarlarımıza sesleniyorum. Ümitsizliğe kapılmasınlar." ifadelerini kullandI.
"DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ"
İsmail Kartal, şampiyonluk için çok çalıştıklarını aktararak "Çalışmalarımızın karşılığında ne kadar iyi durumda olduğumuzu, her geçen gün iyiye gittiğimizi görüyoruz. Büyük Fenerbahçe takımı ve camiası olarak her zaman şampiyonluğa inanıyoruz. Her zaman şampiyonluk için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Büyük Fenerbahçe taraftarlarının bize güvenmesini, inanmasını, oyuncularımıza da destek vermesini bekliyoruz. Daha yolun başındayız. Sezon sonunda Allah'ın izniyle şampiyon olacağız." diye konuştu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 8 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 6 gol gördü. Sarı-lacivertliler, ligde 10. sırada bulunuyor.